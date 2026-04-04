Cronica eșecului supremației „necontestate”. Pretențiile administrației Trump, demontate după subestimarea capacităților militare ale Iranului

Două avioane americane au fost doborâte vineri, ceea ce reprezintă un eșec pentru operațiunile militare ale armatei americane în Iran, scrie Sky News. Incidentele au marcat o premieră, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când nu una, ci două aeronave au fost distruse de focul inamic într-o singură zi.

Forțele iraniene căutau sâmbătă un pilot american dispărut, membru al echipajului F-15E, unul dintre cele două avioane de luptă doborâte în conflictul din Orientul Mijlociu, au declarat oficiali din ambele tabere. Doi aviatori au fost salvați, notează Reuters.

Incidentele evidențiază riscurile cu care se confruntă în continuare aeronavele americane și israeliene deasupra Iranului, pe măsură ce războiul a intrat în a șasea săptămână, în ciuda afirmațiilor președintelui Donald Trump și ale secretarului său al Apărării, Pete Hegseth, potrivit cărora forțele americane dețineau controlul total asupra spațiului aerian.

La mai bine de 24 de ore de la apariția informațiilor privind prăbușirea primei aeronave, nu a fost emisă nicio declarație oficială din partea Pentagonului sau a administrației Trump.

Perspectiva ca un militar american să fie în viață și să se afle pe fugă în Iran ridică miza pentru Washington într-un conflict care se bucură de un sprijin public redus în rândul americanilor și pentru care nu există semne că s-ar apropia sfârșitul.

Focul iranian a doborât un avion de vânătoare american F-15E cu două locuri, au declarat oficiali din ambele țări, în timp ce doi oficiali americani au afirmat că pilotul s-a catapultat dintr-un avion de vânătoare A-10 Warthog care s-a prăbușit în Kuweit, după ce a fost lovit.

Două elicoptere Black Hawk, lovite de iranieni

Două elicoptere Black Hawk angajate în căutarea pilotului dispărut au fost lovite de atacurile iraniene, dar au reușit să iasă din spațiul aerian iranian, au declarat cei doi oficiali americani pentru Reuters. Gravitatea rănilor suferite de echipaj nu era clară.

Garda Revoluționară Iraniană a declarat că desfășoară operațiuni de căutare într-o zonă din sud-vest, în apropierea locului unde s-a prăbușit avionul pilotului, în timp ce guvernatorul regional a promis o recompensă pentru oricine ar captura sau ucide „forțe ale inamicului ostil”.

Iranienii, loviți de puterea aeriană americană de când SUA și Israelul și-au început atacurile pe 28 februarie, au sărbătorit doborârea avioanelor. Președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat pe X că războiul a fost „retrogradat de la schimbarea regimului” la o vânătoare de piloți.

Trump s-a aflat la Casa Albă, primind informații actualizate despre eforturile de salvare, a declarat pentru Reuters un înalt oficial al administrației.

Noua fază a războiului

Odată cu doborârea celor două avioane, războiul, destul de nepopular în rândul americanilor, a intrat într-o nouă fază, mai problematică, comentează CNN.

Însă niciunul dintre aceste incidente nu înseamnă că Iranul s-ar afla brusc pe picior de egalitate din punct de vedere militar cu SUA. Și, până în prezent, pierderile americane au fost limitate, nefiind înregistrate decese în ultimele trei săptămâni.

Însă într-un conflict în care dominația militară reprezintă principalul avantaj al SUA, acest episod subliniază pericolele războiului asimetric, ale cărui costuri nu sunt acceptate de publicul american.

Iar doborârea avioanelor de luptă a dărâmat și discursul privind impenetrabilitatea pe care Trump a încercat să îl construiască în ultima lună. Atât președintele american, cât și șeful Pentagonului au sugerat că SUA și Israelul pot zbura în voie peste Iran, prezentând Teheranul ca fiind incapabil să contracareze acest lucru.

SUA și Israel „vor avea controlul complet asupra spațiului aerian iranian”

„Începând de aseară, și urmând să se finalizeze în câteva zile, în mai puțin de o săptămână, cele două forțe aeriene cele mai puternice din lume vor avea controlul complet asupra spațiului aerian iranian”, a spus secretarul Apărării, Pete Hegseth, la o conferință de presă ținută în urmă cu o lună. El l-a numit „spațiu aerian necontestat”.

„Iar Iranul nu va putea face nimic în această privință”, a adăugat el. Trump a subliniat, de asemenea, această dominanță aeriană, în ultimele două săptămâni.

„Și avem, literalmente, avioane care zboară peste Teheran și alte părți ale țării lor. Ei nu pot face nimic în această privință”, a spus președintele SUA pe 24 martie. El a adăugat că Statele Unite ar putea lovi o centrală electrică, iar „ei nu pot face nimic în această privință”.

De altfel, liderul de la Casa Albă a declarat timp de săptămâni întregi că Iranul „nu are marină”, „nu are armată”, „nu are forțe aeriene” și „nu are sisteme antiaeriene”. Afirmații despre care și Mark Stone, corespondent Sky News, spune că nu sunt corecte.

Afirmațiile administrației Trump cu privire la supremația sa militară în spațiul aerian iranian au fost categorice, folosindu-se expresii precum „control total” și „spațiu aerian necontestat”, ajungând chiar să sugereze că Teheranul nu dispune nici măcar de armamentul necesar pentru a riposta.

Arsenalul Iranului, încă puternic

Iar acesta este doar cel mai recent exemplu în care Trump și cei din anturajul său exagerează, aparent, succesul militar, notează CNN.

După atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie 2025, Trump a afirmat în repetate rânduri că programul nuclear al țării fusese „distrus complet” și l-a prezentat ca fiind irecuperabil. Numai că nu asta reieșea dintr-o evaluare inițială a serviciilor de informații americane. Și la doar nouă luni distanță, administrația a prezentat din nou, brusc, Teheranul ca pe o amenințare nucleară iminentă.

CNN a relatat în urmă cu o zi că și afirmațiile lui Trump privind distrugerea lansatoarelor de rachete ale Iranului au fost mult exagerate, iar Garda Revoluționară Islamică își păstrează încă aproximativ jumătate din asenal.

Incidentele de vineri reprezintă prima dată când avioane americane au fost doborâte în actualul conflict din Orientul Mijlociu, declanșat în 28 februarie.

Acestea au avut loc la două zile după ce Trump a declarat într-un discurs adresat națiunii că SUA „au învins și au decimat complet Iranul” și că „vor duce misiunea la bun sfârșit, și o vor face foarte repede”.

Trump: „Suntem în război”

Pentagonul și Casa Albă nu au făcut declarații privind aceste două incidente, însă într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, Trump a afirmat că aceste evenimente nu vor afecta negocierile cu Iranul.

„Nu, deloc. Nu, e război. Suntem în război”, a spus Trump, la televiziunea americană.

Iranul a respins armistițiul propus de SUA

Iranul a respins o propunere de armistițiu pentru o durată de 48 de ore venită din partea SUA, a declarat vineri agenției iraniene Fars o sursă iraniană neprecizată, potrivit Reuters. Propunerea a fost transmisă de SUA miercuri Iranului prin intermediul unei țări terțe

Iranul a comunicat mediatorilor că nu este pregătit să se întâlnească cu oficialii americani la Islamabad în zilele următoare și că eforturile conduse de Pakistan pentru a ajunge la un armistițiu au ajuns într-un impas, a relatat vineri Wall Street Journal.

Wall Street Journal a scris vineri că actualele eforturi de mediere conduse de mai multe țări, în special de Pakistan, pentru o încetare a focului între SUA și Israel, de o parte, și Iran de cealaltă parte, sunt în impas.

Iranul le-a transmis oficial mediatorilor că nu dorește întâlniri cu oficiali americani în capitala pakistaneză Islamabad în zilele următoare și că cererile formulate de SUA sunt inacceptabile pentru Teheran, menționează WSJ.

Iranul a negat însă orice negocieri cu Washingtonul, afirmând că ceea ce SUA prezintă ca „negocieri” sunt doar schimburi de mesaje prin intermediari.