CTP, după primele rezultate: „Înfrântul detașat este votul” / „Drulă a reușit să mă dezguste mai mult decât Anca Alexandrescu”

Cristian Tudor Popescu a comentat primele rezultate de la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică seară, la Europa FM, și a criticat prezența scăzută de la urne „în acest moment în care România se află într-o situație atât de dificilă pe toate planurile, economic”.

La ora 21, prezența la alegeri a fost de 32,71%. În ultimele trei decenii, e a doua oară când nu se atinge prezența de 33%. Dar în primul caz, în 2008, când prezența din turul I a fost mai slabă ca azi, 31,36%, a existat și turul 2, unde s-a atins 33,7%. Niciodată după 1989 un primar în București n-a fost ales în urma unei runde cu o prezență atât de mică.

Comentând prezența mică, CTP a spus că „există și un înfrânt detașat” după aceste alegeri.

„După părerea mea, înfrântul detașat este votul, democrația, chiar (…). În acest moment, în care România se află într-o situație atât de dificilă pe toate planurile, economic, social, situația individuală a oamenilor este foarte grea, într-un astfel de moment, faci apel la democrație să te ajute, nu? Că de aia este democrație”, a continuat gazetarul.

El consideră că oamenii ar fi trebuit să fie „conștienți de importanța acestui vot”, având în vedere că „de la Al Doilea Război Mondial nu s-au mai produs asemenea mișcări tectonice în politica mondială” precum cele din prezent.

„Firește că vor afecta, vor lovi și România”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

CTP, critici dure pentru Cătălin Drulă

Gazetarul a spus că se simte „dezgustat” de candidatul USR, Cătălin Drulă, pe care l-a criticat în termeni duri: „Deci după ce l-a insultat în toate felurile pe Ciprian Ciucu, l-a denigrat, l-a calomniat (…), vine și vorbește acum ca și cum ar fi fost șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu. Ăsta a fost discursul, de șef de campanie al lui Ciprian Ciucu”.

El a vorbit și despre scorul Ancăi Alexandrescu.

„Să știți că a realizat foarte mult doamna Alexandrescu, 20%, folosindu-și exclusiv brandul personal. Asta este o adevărată trambulină, un piedestal este acel 20%, de pe care nu poate decât să urce în continuare, folosindu-și stația aia aflată în insolvență pe care funcționează, deci e o performanță îngrijorătoare, bineînțeles, pentru că nu a avut pic de discurs legat de Capitală, de primărie, de aspecte administrative”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.

În rezultatele exit-poll CURS-Avangarde, Ciprian Ciucu conduce cu un scor de 32,7%, fiind urmat de Daniel Băluță (26,3%), Anca Alexandrescu (20,26%), Cătălin Drulă (12,8%) și Ana Ciceală (6%).