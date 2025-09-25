CTP pune cap la cap acțiunile Kremlinului: „Dacă e așa, Putin va alege să escaladeze războiul” / Ce înseamnă asta pentru România

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu scrie că rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari și echipe subversive pentru a ocupa țara după alegerile de duminică, ca apoi „să amenințe continuu România”.

Sub titlul „Operație pe cord deschis”, CTP publică joi, pe Facebook, un mesaj în care afirmă că sunt „câteva lucruri care pot fi puse cap la cap”, inclusiv faptul că Moscova „lansează provocări militare aeriene în serie asupra Poloniei, Estoniei, României, Danemarcei și asupra unei fregate germane în Marea Baltică”.

„Concomitent, rușii bombardează Republica Moldova cu sute de milioane de dolari și echipe subversive pentru a ocupa țara după alegerile de duminică. Și a o transforma într-o bază militară de unde să atace Odesa din spate și să amenințe continuu România”, scrie jurnalistul.

Gazetarul scrie și despre un episod care a avut loc chiar astăzi: Aducerea lui Vladimir Plahotniuc la Chișinău.

„Oligarhul criminal prorus Plahotniuc este adus în cătușe în pușcăria moldoveană, după o „răzgândire” peste noapte a Greciei, care, inițial, nu voia să-l extrădeze. De ce? Mă pot gândi că „Plaha” a dorit să fie în Moldova, în ideea că vin rușii de luni și îl eliberează”, afirmă CTP.

Cristian Tudor Popescu spune că dintre toate zicerile de reality show ale președintelui Donald Trump, a reținut una: „economia Rusiei e în cădere”.

„Dacă este așa, Putin, după cum îi e felul, nu va alege soluția opririi războiului, ci mușamalizarea în sânge a situației, prin escaladarea războiului: «Luptăm cu naziștii NATO și UE, nu doar cu naziștii ucraineni, prin urmare, suportați cu eroism mizeria, dragi tovarăși»”, scrie gazetarul.

„Ce înseamnă toate astea pentru noi? Înseamnă că inima din afara trupului României e supusă acum unei operații pe cord deschis”, conchide CTP.

„Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”

Într-un mesaj anterior, Cristian Tudor Popescu a scris pe Facebook despre „trădători și dătători”. El spune că Rusia atacă la baionetă Republica Moldova cu sute de milioane de dolari ca să cumpere voturi.

„Mărimea investiției arată cât de mult își dorește Putin să ocupe Moldova. Dar, măcar, duminică lucrurile vor fi clare: nu știu câți vor vota partidele proruse, însă mulți dintre ei vor fi trădători de țară pe bani”, a afirmat gazetarul.

CTP și-a continuat mesajul afirmând că „România s-a dovedit a fi mai ieftină pentru ruși, nu a fost nevoie decât de prostirea românilor cu Tik-Tok-ul ca să-l voteze pe celavecul lor, Dumnezeilă”. „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”, a mai scris el.