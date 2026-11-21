Guvernul a confirmat aprobarea, joi, a unor majorări de salarii la unele companii de stat, printr-un memorandum care nu a fost trecut pe ordinea de zi publicată de către biroul de presă al Guvernului.

Surse politice au declarat pentru HotNews că printre companiile pentru care s-a aprobat majorarea salariilor se află și Transgaz.

Într-un punct de vedere al Guvernului transmis TVR, se spune că memorandumul prevede majorarea salariilor pentru angajații Transgaz și Transelectrica, în cuantum de 6,5%, începând cu 1 ianuarie 2027. Suplimentarea cheltuielilor de personal urmează să fie suportată din bugetele celor două companii

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a precizat că societățile listate la bursă cu capital majoritar de stat au solicitat Guvernului aprobarea indexării cu rata inflației de 6,5%. Majorarea se va aplica exclusiv personalului operațional.

Directorii generali, directorii financiari și membrii consiliilor de administrație nu vor beneficia de indexarea întrucât au contracte de mandat.

Precendentul Romgaz

Majorări de salarii în sectorul public au fost aprobate și de către guvernul Bolojjan. Pe 8 mai, a fost adoptat un memorandum prin care angajații Romgaz urmau să primeaască salarii mărite cu 6,5%, începând cu data de 1 iunie. Executivul justifica decizia prin necesitatea motivării angajaților în contextul în care societatea derulează în acest an cel mai mare program de investiții din istoria sa.

„Angajații SNGN ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizie luată astăzi de Guvern în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei”, se arăta într-un comunicat transmis de la Palatul Victoria după ședința de guvern din 8 mai.

Era invocat riscul migrării personalului Romgaz la companiile concurente, fiind vorba de o categorie de competențe care sunt căutate pe piața forței de muncă.