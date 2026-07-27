Cu ce se ocupă CXMT, care a devenit luni cea mai valoroasă companie din China?

CXMT, un nume puțin cunoscut în afara Chinei și al sectorului tehnologic, a devenit cea mai valoroasă companie chineză listată pe bursă după ce acțiunile sale au crescut cu peste 500% la lansarea de luni pe Bursa din Shanghai, evidențiind sprijinul puternic al investitorilor pentru un campion național al industriei de cipuri, relatează Reuters.

ChangXin Memory Technologies (CXMT) este principalul producător chinez de cipuri DRAM. Acesta a atras 57,92 miliarde de yuani (8,6 miliarde de dolari) în cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) ce a avut loc în Asia până acum anul acesta.

Interesul uriaș al investitorilor a făcut ca acțiunile să ajungă la 49,50 yuani la deschiderea sesiunii de tranzacționare a Bursei din Shanghai, în condițiile în care prețul de listare a fost de doar 8,66 yuani. Valoarea de piață a companiei a ajuns la aproximativ 3,65 trilioane de yuani (539,21 miliarde de dolari), CXMT detronând astfel Industrial and Commercial Bank of China din postura de cea mai valoroasă companie listată pe bursă în a doua cea mai mare economie a lumii.

Creșterea prețului acțiunilor a împins valoarea CXMT mult peste evaluarea de aproximativ 579 miliarde de yuani (85,5 miliarde de dolari) rezultată din prețul de listare.

Ce este CXMT?

CXMT este principalul producător chinez de cipuri DRAM (Dynamic Random-Access Memory), care furnizează memoria pe termen scurt utilizată în smartphone-uri, calculatoare personale, servere, sisteme de inteligență artificială și alte echipamente electronice.

Piața globală a memoriilor DRAM a fost mult timp dominată de Samsung Electronics, SK Hynix și Micron Technology. CXMT este în prezent al patrulea cel mai mare producător de DRAM din lume și deținea anul trecut o cotă de piață de aproximativ 7,7%, potrivit prospectului său de listare.

Creșterea companiei s-a accelerat în contextul ciclului favorabil al pieței globale a cipurilor de memorie, început anul trecut și alimentat de cererea generată de inteligența artificială. Aceasta a impulsionat atât prețurile, cât și investițiile în produse de memorie avansată.

Veniturile CXMT din primul trimestru al acestui an au crescut cu 719% față de aceeași perioadă a lui 2025, ajungând la 50,8 miliarde de yuani (7,51 miliarde de dolari), conform prospectului de listare. În prima jumătate a acestui an, veniturile sunt estimate să atingă între 110 și 120 de miliarde de yuani, aproape dublând nivelul înregistrat pe întreg anul 2025, când compania a raportat venituri de 61,8 miliarde de yuani.

De ce este CXMT importantă pentru China?

Cipurile de memorie sunt esențiale pentru aproape toate sistemele moderne de calcul. DRAM-ul a devenit o componentă critică a serverelor pentru inteligență artificială deoarece antrenarea și rularea modelelor AI necesită cantități foarte mari de memorie de mare viteză.

Pentru China, CXMT contribuie la reducerea unei vulnerabilități strategice. Beijingul încearcă de ani de zile să își reducă dependența de cipurile și tehnologiile străine, un efort care s-a intensificat pe măsură ce Statele Unite și aliații lor au înăsprit controalele la export pentru semiconductori avansați și echipamente de fabricație.

Prin urmare, listarea pe bursă a CXMT reprezintă și un test privind capacitatea Chinei de a construi un producător intern competitiv într-un sector încă dominat de companii străine.

Valoarea de piață de 539 de miliarde de dolari atinsă de CXMT după debutul bursier o plasează la puțin peste jumătate din evaluarea Micron, în ciuda cotei sale mult mai reduse din piața mondială a memoriilor DRAM.

Zhu Yiming, președintele CXMT, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia

Cine se află în spatele CXMT?

Structura acționariatului CXMT reflectă sistemul chinez de finanțare a industriei semiconductorilor, susținut de stat.

Potrivit prospectului de listare, acționarii de stat dețineau 36,29% din companie înainte de listare. Printre aceștia se numără investitori afiliați administrațiilor locale din Hefei și provincia Anhui, precum și principalul fond național de investiții în semiconductori, susținut de stat și cunoscut drept „Fondul Mare”.

O figură-cheie din spatele CXMT este Zhu Yiming, fondatorul GigaDevice Semiconductor, o companie chineză specializată în proiectarea cipurilor de memorie. Aceasta este cunoscută în special pentru memoria flash NOR, utilizată pentru stocarea codului în echipamente electronice.

Documentele companiei îl descriu drept un personaj central în înființarea și dezvoltarea CXMT. El a adus experiență în industria memoriilor și ulterior a devenit președintele companiei.

Cum se compară CXMT cu rivalii săi globali?

Deși a devenit al patrulea cel mai mare producător mondial de DRAM, CXMT rămâne în urma liderilor industriei în ceea ce privește tehnologiile avansate de memorie, în special memoria cu lățime mare de bandă (HBM – High Bandwidth Memory). Aceasta este esențială pentru dezvoltarea acceleratoarelor AI produse de companii precum Nvidia.

Samsung și SK Hynix domină piața HBM și beneficiază de decenii de experiență în producție, tehnologii de proces avansate și certificări obținute din partea marilor clienți globali. Micron este, de asemenea, un furnizor important de memorii avansate.

Avantajul CXMT se află în altă parte: compania beneficiază de un sprijin politic puternic, de acces la finanțare susținută de stat și de o cerere în creștere din partea clienților interni care caută alternative la furnizorii străini.

Aceste avantaje i-ar putea permite să își extindă cota de piață chiar dacă, din punct de vedere tehnologic, rămâne în urma rivalilor globali.

Care sunt riscurile pentru investitorii CXMT?

Pe lângă ciclurile puternice de expansiune și contracție caracteristice industriei memoriilor, CXMT se confruntă și cu riscuri generate de controalele americane la export, care îi limitează accesul la echipamente avansate de fabricare a cipurilor furnizate de companii precum ASML. Acest lucru îngreunează reducerea decalajului tehnologic față de concurenții globali.

Compania se confruntă și cu riscuri geopolitice.

Luna trecută, Departamentul Apărării al SUA a desemnat CXMT drept „Companie Militară Chineză”. De asemenea, Reuters a relatat anterior că un comitet interinstituțional al guvernului SUA a aprobat includerea CXMT pe lista entităților supuse restricțiilor comerciale, deși această măsură nu a fost încă implementată.

Potrivit prospectului de listare, CXMT intenționează să utilizeze fondurile obținute prin listarea pe bursă pentru extinderea capacității de producție, modernizarea tehnologiilor de fabricație și finanțarea activităților de cercetare și dezvoltare.