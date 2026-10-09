După ce PSD a cerut PNL și UDMR să intre la guvernare, Csoma Botond explică tranșant: „Este imposibil”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că formarea unui guvern PSD-PNL-UDMR nu este posibilă în acest moment, deoarece liberalii nu vor să guverneze alături de social-democrați. Fără PNL, spune el, singura alternativă posibilă ar reprezenta o încălcare a „liniei roșii” a UDMR – „o alianță cu extremiștii antimaghiari”.

După discuțiile purtate joi de premierul desemnat Luca Niculescu cu PSD, PNL și UDMR, Sorin Grindeanu a spus că social-democrații vor intra la guvernare doar dacă va exista „o majoritate transparentă, asumată, astfel încât să dai forță acelui guvern care va trece de votul Parlamentului”.

El a precizat, într-un interviu difuzat joi seară de Antena 3, că îndemnul său către celelalte partide „să intre activ” în guvernul Luca Niculescu se referă la „toți ceilalți” în afară de USR și AUR.

Csoma Botond: „Acest lucru, în acest moment, este imposibil”

Liderul deputaților UDMR a spus, la Euronews, că scenariul dorit de liderul PSD ar fi posibil doar dacă PNL ar reveni asupra deciziei de a nu mai guverna alături de social-democrați.

„Noi de mult am spus că ar fi bine ca această coaliție să fie refăcută măcar parțial, dar, sigur, suntem conștienți de faptul că, având în vedere decizia PNL că nu vrea să guverneze împreună cu Partidul Social Democrat, acest lucru, în acest moment, este imposibil”, a declarat Csoma Botond.

După discuția cu premierul desemnat, Ilie Bolojan a declarat că nu va intra la guvernare alături de PSD. Ulterior, Robert Sighiartău a afirmat că partidul poate lua în calcul să voteze un guvern cu miniștri social-democrați.

Csoma Botond a explicat că, cu PNL opunându-se unei guvernări cu PSD, singura soluție de formare a unei majorități ar fi cu partide ca AUR și SOS, cu care UDMR nu își dorește să colaboreze.

„Trebuie să vedem cum se formează majoritatea, ăsta e cel mai important lucru în acest moment. Dacă PNL nu se răzgândește și nu există majoritate, atunci poate să existe majoritate numai cu AUR și cu SOS. Avem și noi o singură linie roșie în toată ecuația asta – să nu trebuiască să facem o alianță cu extremiștii antimaghiari la învestirea Guvernului. Pentru noi, asta e singura linie roșie”, a adăugat liderul deputaților UDMR.

Întrebat dacă nu poate discuta UDMR cu PNL pentru a-i face pe liberali să se răzgândească, Csoma Botond a răspuns: „Eu cred că domnul Kelemen Hunor toată vara a conversat, atât cu domnul Ilie Bolojan, cât și cu domnul Sorin Grindeanu”.

„A încercat să îi pună la o masă, cumva să îi convingă să mai lase din pozițiile astea rigide și din orgolii. N-a reușit, din păcate. Eu cred că UDMR s-a comportat rațional în această perioadă și chiar am încercat să convingem partidele mari că noi, cu 6%, nu putem rezolva această mare problemă a României”, a mai declarat Csoma Botond.