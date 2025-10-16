Cum a ajuns un startup german de AI să valoreze peste trei miliarde dolari

Black Forest Labs este una dintre puținele companii europene care au devenit faimoase în domeniul AI, iar modelele sale de generare de imagini sunt atât de bune, încât sunt utilizate și de giganți tech din SUA.

Două fonduri de investiții – Salesforce Ventures și AMP – aduc undeva între 200 și 300 milioane dolari, ca parte a unei runde de finanțare ce ar evalua compania la 3,25 miliarde dolari, scrie Bloomberg.

Lansată în august 2024, Black Forest Labs este una dintre puținele companii din Europa care dezvoltă propriile modele AI. Un exemplu mult mai cunoscut este Mistral AI din Franța.

Compania Black Forest Labs are sediul în orașul german Freiburg, cunoscut pentru universitate, dar și pentru echipa de fotbal care a avut rezultate bune în ultimii ani.

Despre compania germană a scris și site-ul TechFundingNews.

La fel ca Mistral AI, cu care Black Forest a colaborat pentru a furniza instrumente de creare de imagini în aplicația Le Chat, start-up-ul german oferă câteva dintre sistemele sale AI sub licențe „open source”, ceea ce înseamnă că pot fi utilizate și modificate fără restricții, pentru anumite aplicații.

Modelele companiei, denumite Flux, pot genera imagini realiste pornind de la instrucțiuni scurte și pot crea imagini noi, pe baza adaptării unei fotografii încărcate.

Modelele companiei Black Forest sunt integrate în Adobe Photoshop, dar și în noua funcție Vibes a aplicației Meta AI. Presa germană a scris că valoarea contractului cu Meta este 100 milioane dolari.

Modelele Flux au fost lansate luna trecută și pe platforma de cloud Azure a Microsoft, ținta fiind clienții companii interesați să le folosească pentru materiale de marketing sau pentru prototipare. Black Forest a colaborat anterior cu compania xAI a lui Elon Musk, pentru a integra instrumentele sale în chatbotul Grok.

Cererea pentru sisteme AI de editare a imaginilor a explodat după lansarea, luna trecută, a modelului „Nano Banana” de la Google, care a propulsat aplicația Gemini a gigantului în fruntea clasamentului App Store pe iPhone în mai multe piețe.

Investitorii în Black Forest cred că această companie este principalul rival al sistemelor vizuale de la Google, chiar dacă piața evoluează rapid. Compania concurează, de asemenea, cu start-up-uri americane de creare de conținut media precum Runway și Midjourney. Un concurent redutabil este și OpenAI: