Cum a dispărut de pe un site informația că un politician ajuns deputat AUR a luat 300.000 de euro în calitate de consilier al șefului firmei de pariuri Superbet. „O fi vreo eroare tehnică”

Dezvăluirea relației contractuale plătite dintre politician și șeful celei mai mari companii de jocuri de noroc din România a fost făcută luni de publicația Snoop și a fost preluată de mai multe siteuri. De pe unul dintre ele, informația a dispărut mai apoi. HotNews a discutat cu șeful redacției.

Politicianul Eduard Virgil Koler, 50 de ani, a primit în perioada 2019-2024 suma de 300.000 de euro net, în calitate de consilier al lui Sacha Dragic, CEO-ul Superbet, operatorul numărul unu al industriei jocurilor de noroc, potrivit siteului de investigații Snoop.

În această perioadă, Koler a fost politician: consilier local PMP de Mehediniți 2020-2024 și deputat AUR, în finalul lui 2024. Banii apar în declarațiile de avere. Atât Eduard Koler, cât și Sacha Dragic au recunoscut relația. Șeful Superbet a spus că banii au fost motivați astfel: „Edi a avut contribuții foarte importante în multe variate proiecte Superbet”.

Când a avut aceste contribuții, Eduard Koler era politician. Acum a ajuns în Parlament, ales pe listele AUR.

Informația a fost preluată de mai multe siteuri, printre care Ziare, HotNews, Evenimentul zilei, Stiri pe surse, Ziarul de Iași, PressHuB, Epoch Times România, Gorj Online și altele.

La Știri pe surse, la un moment dat după publicare, știrea a dispărut de pe site. Link-ul de Google era acesta, dar mergea direct pe home page:

https://www.stiripesurse.ro/george-simion-cere-interzicerea-jocurilor-de-noroc-un-deputat-aur-le-apara_3820221

HotNews a vorbit cu Florin Pușcaș, redactor-șef Știri pe surse.

„Mă îndoiesc că a fost scoasă de pe site, la noi nu se scot știrile de pe site. O fi vreo eroare tehnică. Eu nu știu să se scoată știri de pe site de la noi, doar dacă ar fi erori care nu prea se întâmplă”, a explicat jurnalistul Florin Pușcaș.

El a adăugat și că nu a primit nicio informație despre ștergerea știrii de pe site și că dăduse „undă verde” preluării subiectului din Snoop.