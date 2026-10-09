Cum a reacționat AUR după ce Dragoș Pătraru a reclamat un conflict de interese „cât turnul televiziunii de mare” la TVR

Partidul lui George Simion a susținut vineri că Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea Nației”, nu face jurnalism, ci propagandă, folosind un dublu standard când vine vorba despre reprezentarea pluralismului în spațiul public.

Formațiunea a afirmat, într-o amplă poziție pe site-ul partidului, că reacția lui Pătraru este legată de identitatea invitaților de la TVR și i-a reproșat jurnalistului că nu a avut o poziție la fel de fermă când AUR nu a fost invitat la dezbateri publice.

„Ani la rând, liderii AUR au fost excluși din numeroasele dezbateri ale televiziunii publice. Nu am văzut atunci aceeași indignare publică a propagandistului Dragoș Pătraru față de reprezentarea insuficientă a unei părți importante a electoratului român”, au spus reprezentanții celui mai mare partid de opoziție din România.

Ei au mai subliniat că TVR, fiind finanțată din bani publici, trebuie să asigure pluralismul opiniilor și au susținut că niciun realizator nu ar trebui să decidă cine poate fi invitat la o emisiune.

„TVR nu este o televiziune privată, iar studiourile sale nu sunt proprietatea ideologică a niciunui realizator”, a transmis AUR.

„Nu face jurnalism, face propagandă”

Reprezentanții partidului au mai spus că AUR n-a cerut protejarea liderilor săi de întrebări dificile, ci posibilitatea ca aceștia să participe la dezbateri și să fie confruntați cu argumente și informații verificate.

Formațiunea l-a acuzat pe Pătraru că folosește etichete „severe” precum termenul „extremist” în locul argumentelor și a afirmat că acesta „nu face jurnalism, face propagandă”.

De asemenea, AUR a pus sub semnul întrebării performanțele emisiunii „Starea nației”, oferită gratuit TVR, invocând audiențele „atât de mici, încât… abia le-am sesizat”.

„Niciodată propagandistul Dragoș Pătraru nu a pus problema TVR – și a lui personală! – în acești termeni. De ce? Pentru că salariile de la TVR – inclusiv ale propagandiștilor – curg indiferent de…. «cota de piață»”. se mai arată în poziția AUR.

„Un realizator care pretinde standarde înalte de la alții trebuie să accepte aceeași exigență în evaluarea propriilor rezultate”, au mai subliniat reprezentanții partidului.

„AUR nu solicită întrebări comode”

AUR a adus în discuție și scandalul TVR din 2018, când Pătraru a acuzat-o pe șefa televiziunii publice de la acea vreme, Doina Gradea, că ar fi făcut jocurile PSD, care a susținut-o în funcție, pe vremea când Liviu Dragnea era la butoanele partidului.

„De fapt, episodul cel mai cunoscut din activitatea jurnalistică a propagandistului Dragoș Pătraru la TVR a fost… ascultările ilegale și șantajul. (…) Atunci, Pătraru a invocat interesul public și libertatea presei. Astăzi, când alți oameni își exercită dreptul de a participa la dezbaterea publică, exigența sa față de libertatea exprimării se suspendă”, a mai afirmat partidul condus de George Simion.

AUR a mai subliniat că televiziunea publică trebuie să permită confruntarea opiniilor politice, fără ca invitații să fie excluși pe baza preferințelor unui realizator.

„AUR nu solicită întrebări comode pentru George Simion sau Dan Dungaciu. Solicită tratament egal. Acceptă întrebări cât mai dificile, argumente cât mai solide și verificarea riguroasă a fiecărei afirmații. Dar refuză ideea că un lider politic trebuie ținut în afara studioului pentru că un comentator îl consideră indezirabil”, a mai punctat formațiunea politică.

Reacția Alianței pentru Unirea Românilor a venit după ce jurnalistul Dragoș Pătraru a reclamat în emisiunea „Starea Nației”, difuzată joi seară, că există un conflict de interese „cât turnul televiziunii de mare” la TVR, după ce realizatoarea Monica Ghiurco, pusă de AUR în CA al postului public, l-a intervievat în emisiunea „Dezacorduri de pace” pe prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Jurnalista a respins acuzația.