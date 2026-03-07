Dragoș Pătraru explică de ce vrea să facă o emisiune gratis la TVR. De câte ori putem plăti nemunca altora?

Emisiunea „Starea nației” realizată de jurnalistul Dragoș Pătraru se poate întoarce la TVR, după 8 ani de când a fost îndepărtată de pe post.

Comitetul director al TVR a aprobat, potrivit informaţiilor publicate de Pagina de Media, „începerea negocierilor dintre SRTv şi Asociaţia Starea Naţiei, în vederea încheierii unui contract”.

Informațiile sunt corecte. Într-o discuție cu HotNews, realizatorul de la „Starea nației” a confirmat că luni va avea loc o discuție între reprezentanții TVR și echipa emisiunii. El a precizat: „Vrem să facem o emisiune gratis pentru televiziunea publică”.

Pătraru a explicat cum i-a venit ideea de a reveni și pe TV după 4 ani exclusiv pe online.

Pătraru: „Oamenii se uită la televiziuni și la TikTok”

„Din întâlnirile cu oamenii, pe care le facem în toată țara, am înțeles că ei consumă în continuare TV. Mulți români ne spun: «De când ați mers pe online, noi nu v-am mai văzut». Și trebuie să ținem cont de asta”, a spus Pătraru.

„Recent am avut o întâlnire la Ploiești cu seniori, oameni care fac sport. Au 70 de ani, dar și peste 80. Și, discutând cu ei, a reapărut această temă: «Nu vă mai vedem de când nu sunteți la televizor. Vedem un pic pe TikTok»”.

Pătraru susține că această combinație în care oamenii „se uită la televiziuni și la TikTok” l-a pus pe gânduri. „Noi pe TikTok facem filmulețe de 10 secunde. Oamenii au nevoie de informații mai ample ca să ia decizii informate”, a explicat el decizia de a contacta TVR ca să ofere o emisiune gratis.

Cine va finanța, l-am întrebat pe Pătraru. „Comunitatea noastră pe Youtube are 500.000 de oameni. În plus avem aproape 15.000 de donatori”, a spus Dragoș Pătraru.

Dacă discuțiile se vor concretiza, „Starea nației” va reveni pe televiziuni, ultima ediție TV având loc la Prima TV pe 15 aprilie 2022. De data aceasta, însă, va fi produsă fără costuri pentru canalul care o va găzdui.

Și cu filmul Recorder a fost la fel

TVR a mai difuzat gratuit un produs jurnalistic recent: filmul Recorder „Justiție Capturată”.

Acest „fără costuri” e unul dintre paradoxurile unei instituții care are aproximativ 2.000 de angajați și difuzează producții ale unor redacții care au doar câteva zeci de angajați.

Sigur că e bine pentru TVR. Și e bine și pentru public.

Dar, discutând pe termen mediu, nu poți întreține capacitatea de a produce investigații sau subiecte de presă valoroase oferind gratis inclusiv celor care ar trebui ei să muncească. Și nu e vorba aici doar de TVR, ci și despre RRA.

Împreună, cele două canale publice consumă anual aproape 200 de milioane de euro și plătesc 4.000 de angajați. Sediile lor sunt în buricul Bucureștiului, clădiri decupate din lumea Gotham, unde te pierzi fără Waze.

Evident că atât Recorder, cât și Starea Nației obțin avantaje indirecte ieșind și pe TVR. Dar canalul public care are o audiență mică. Iată cum avantajele sunt, de fapt, vagi și îndepărtate. Și nu ele plătesc facturile celor două redacții și ale oamenilor care muncesc.

De fapt, Dragoș Pătraru tocmai va plăti TVR de două ori. O dată o face ca fiecare dintre noi, prin taxele și impozitele de unde Ministerul de Finanțe achită cheltuielile televiziunii publice. Și, a doua oară, prin munca „gratis”, deși nu există așa ceva.

TVR e o instituție unde, după expresia jurnalistului Răzvan Boanchiș, dacă strigi „Mamă! Frate!” în curte, apar sute de figuri alertate la geamuri. Atât de mare e încrengătura, inclusiv cea politică.

Locul unde Inteligența Artificială se va opri la porți

Toate aceste evenimente au loc pe un fond de anxietate justificată. Se discută mult despre efectele Inteligenței Artificiale asupra locurilor de muncă. Cele aproape 100.000 de joburi care au dispărut în februarie 2026 din SUA sunt un semnal puternic.

Există opinii și opinii despre cât vom fi de afectați. Unii analiști spun că multe companii au angajat extensiv după pandemie, iar încetinirea este probabil doar o reglare firească a pieței libere.

Numai că problema nu e doar concedierea, ci concedierea fără posibilitate de angajare.

„Dacă milioane de alegători își vor vedea viețile răsturnate de AI, cu siguranță își vor face cunoscută furia. Această perspectivă ar trebui să provoace alarmă la guverne și să stimuleze eforturile de a încerca să protejeze cetățenii de lovitura care ar putea să îi lovească în curând – luând în considerare, de exemplu, ceva precum venitul universal de bază”, a scris Michael Steinberger în The New York Times.

Ori de câte ori starea de spirit mi se înnegurează gândindu-mă la asta, am însă un argument.

Probabil că există mii de instituții precum TVR în România unde Inteligența Artificială va fi oprită la porți, cu jandarmii. Sau poate că tocmai asta e problema: că există mii, prea multe.