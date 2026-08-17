Cum a reacționat Simina Tănăsescu, întrebată de jurnaliști despre întâlnirea cu Bolojan

Curtea Constituțională s-a reunit în ședință luni pentru a judeca sesizarea privind legea integrității, contestată de USR-PNL și de președintele Nicușor Dan pentru cele două amendamente introduse de PSD și AUR. Înainte de a intra în sală, președinta CCR a fost întrebată de jurnaliști, pe holurile instituției, despre întâlnirea pe care a avut-o vineri cu premierul.

La intrarea în ședință, Simina Tănăsescu a fost rugată de jurnaliști să vină cu explicații despre întâlnirea cu Bolojan dintr-un birou de la Parlament, despre care au scris jurnaliștii de la Știri pe surse.

Președinta Curții Constituționale a trecut însă pe lângă ziariști și a intrat în sala de ședințe fără a răspunde la întrebări.

Președinții Curților de Apel, președinții tribunalelor, Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casațieși Justiție au cerut clarificări publice privind scopului întâlnirii dintre președinta CCR și șeful interimar al Guvernului.

Curtea Constituțională a reacționat prin două comunicate, sâmbătă și duminică.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a transmis CCR, sâmbătă.

Duminică, Curtea Constituțională a revenit cu un nou comunicat scurt, în care spune că întâlnirile cu reprezentanți ai Executivului au ca obiect „exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

Într-o primă reacție, premierul și liderul PNL Ilie Bolojan, a declarat luni, răspunzând într-o conferință de presă, că „se încearcă să se facă din țânțar armăsar”.