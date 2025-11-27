„Vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”. Cum ajută România cuplurile care se confruntă cu infertilitatea și ce măsuri iau alte țări europene 

România oferă, de mai mulți ani, sprijin financiar cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea prin Programul Național FIV, însă rămâne singura țară din UE care nu are o lege a fertilizării in vitro și a reproducerii umane asistate, iar programul are uneori „probleme de predictibilitate bugetară”, spune Nicole Brunel, președintele Asociației SOS Infertilitatea.

„Am făcut al doilea copil datorită acestui program. Cu un copil mic acasă, nu mi-aș fi permis, ar fi fost greu să acopăr costurile doar din salariu”, spune Monica, o mamă în vârstă de 36 de ani, care a aflat, când avea doar 21 de ani, că suferă de infertilitate.

A reușit să devină mamă după nouă ani, prin fertilizare prin vitro, după cum HotNews a scris în prima parte a acestui articol.

Monica și-a dorit încă de la 20 de ani să devină mamă. A reușit doar prin FIV / Foto: Arhiva personală

Al doilea băiat l-a avut după alți șase luni, după ce a apelat la Programul Național FIV, oferit de Ministerul Muncii și Familiei.

„Fără fertilizarea in vitro nu aș fi reușit niciodată. Pentru mine, era imposibil să devin mamă, aveam o problemă medicală care făcea imposibil acest lucru”, mărturisește ea.

Vouchere de 15.000 de lei oferite de statul român

Statul român acordă, începând din 2011, sprijin financiar cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea prin Programul Național FIV, oferit acum de Ministerul Muncii și Familiei. În acest mod sunt oferite vouchere în valoare de 15.000 de lei/beneficiar, pentru proceduri de fertilizare in vitro.

Programul este unul anual, cu o istorie zbuciumată, iar de multe ori se împotmolește. De exemplu, anul acesta, Programul Național FIV a fost blocat tot anul din lipsă de fonduri. Abia în luna octombrie, după ce Ministerul Muncii și Familiei a obținut bani pentru el la rectificarea bugetară, programul a fost reluat.

Declic şi Asociația SOS Infertilitatea organizează un protest în faţa Guvernului cerând să se reia finanţarea Programului Naţional de Fertilizare in Vitro, 23 septembrie 2025. Inquam Photos / Mălina Norocea

Programul FIV vizează 10.000 de beneficiari ce primesc vouchere în valoare de 15.000 de lei, pe care le pot folosi în clinici partenere ale programului. Cei care accesează programul trebuie să aibă indicație medicală pentru fertilizare in vitro.

Însă chiar dacă, odată cu diversificarea ofertei în clinici, costurile procedurii au mai scăzut, suma oferită de stat nu acoperă în totalitate cheltuielile.

Prețul unei fertilizări in vitro depășește, uneori, 3.000 de euro. Iar la aceasta se adaugă costurile analizelor și ale medicației, suportate din propriul buzunar de femeile sau de cuplurile care se confruntă cu infertilitatea. Este însă un ajutor, cum a recunoscut și Monica.

Cum ajută cuplurile alte state europene

Spre deosebire de unele state europene, unde aceste programe se adresează doar cuplurilor, România oferă sprijin financiar și pentru femeile singure care se confruntă cu infertilitatea și își doresc să devină mame.

Nu sunt însă țări care să acopere în totalitate costurile tratamentului FIV. În Italia, statul rambursează între 2.700 și 3.000 de euro pentru procedurile FIV efectuate în centre private, sume care sunt considerate însă prea mici, în condițiile în care costurile unei proceduri încep de la 7.000 de euro.

În Spania, tehnicile de reproducere asistată sunt mai puțin costisitoare decât în alte țări. Dar chiar și așa, costurile rămân ridicate pentru persoanele care nu pot urma tratament prin sistemul public de sănătate și trebuie să apeleze la o clinică privată.

Diferența de preț este semnificativă între diferitele tratamente. De exemplu, în timp ce inseminarea artificială costă în jur de 700-1.100 EUR, prețul fertilizării in vitro poate ajunge la 3.500-5.500 EUR.

De aceea, o practică frecventă a cuplurilor din Italia este să aleagă centre private spaniole de FIV, unde costurile sunt mai mici, tehnicile sunt mai avansate, iar listele de așteptare mai scurte.

În plus, unele centre din Spania oferă asistență completă în limba italiană cuplurilor interesate.

În Austria, un tratament FIV costă aproximativ 3.200 – 3.800 de euro, iar statul acoperă în jur de 70% din costuri, ceea ce înseamnă că un cuplu care apelează la această procedură plătește, din buzunar, în jur de 1.000 de euro.

Statul acoperă până la patru tratamente FIV atât pentru cuplurile heterosexuale, cât și pentru cuplurile de lesbiene, dacă există un motiv medical, iar mama nu a împlinit încă vârsta de 40 de ani. Pentru femeile singure, statul austriac nu acoperă costurile procedurii.

România, singura țară din UE care nu are o lege a fertilizării in vitro

România a fost a 18-a țară din lume unde un copil s-a născut în urma unei proceduri FIV. Se întâmpla înaintea anilor 2000, iar Daniel trăiește astăzi la Timișoara, spune Nicole Brunel, președinta Asociației SOS Infertilitatea.

Nicole Brunel, centru, președinta Asociației SOS Infertilitatea. Foto: Alex Micsik / Agerpres

Nicole Brunel, care a devenit ea însăși mamă în urma unui tratament FIV, mai spune că 3.400 de sarcini obținute prin fertilizare in vitro sunt în curs, în acest moment, în România.

Ea spune că fertilizarea in vitro funcționează în țara noastră, însă „mai trebuie să muncim ca să corespundem standardelor în ceea ce privește reglementarea și finanțarea”.

România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are o lege a fertilizării in vitro și a reproducerii umane asistate, „ci doar niște prevederi în legislația secundară, referitoare la celule și țesuturi”.

Președinta Asociației SOS Infertilitatea spune că face demersuri pentru ca parlamentarii români să elaboreze o astfel de lege.

În plus, mai spune Nicole Brunel, „e nevoie de predictibilitate bugetară a programului de fertilizare in vitro”, care a fost blocat anul acesta până în luna octombrie, din lipsă de fonduri.

Recent, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a anunțat că Programul naţional de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene, „pentru ca el să poată continua şi să se dezvolte, chiar şi în condiţiile unor restricţii bugetare dificile. Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă“.

