Cum arată formularul prin care pacienții pot reclama dacă sunt redirecționați abuziv din spital către cabinete medicale private / Măsura, începând din 1 septembrie

Pacienții care merg să se trateze la spitalul de stat, dar sunt redirecționați abuziv către cabinete medicale private pot raporta aceste situații printr-un formular online disponibil începând de luni, 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății.

Formularul conține date precum numele și numărul de telefon al pacientului care face sesizarea, numele spitalului public și secția din spital căreia i s-a adresat pacientul, precum și numele cabinetului privat către care a fost redirecționat.

Sesizările vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că «nu mai sunt locuri», «s-a terminat plafonul», «CT/RMN este stricat», «laboratorul nu funcționează» sau că «nu există condiții» – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit”, spunea în 17 august ministrul Sănătății.

El sublinia, într-un mesaj postat pe Facebook, că spitalele publice din România au obligația de a trata pacienții:

„Pacientul are dreptul să aleagă liber unde dorește să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecționat intenționat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse”.