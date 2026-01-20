Cum explică Dominic Fritz că USR rămâne într-un Guvern cu un ministru al Justiției acuzat de plagiat

Dominic Fritz a cerut ca partidul pe care îl conduce să fie evaluat în funcție de miniștrii pe care îi are, nu în funcție de persoanele pe care le-au pus alte partide în guvern, când a fost întrebat despre rămânerea în guvern a ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat.

Dominic Fritz a subliniat într-un interviu acordat pentru G4Media că USR este responsabil „pentru miniștrii noștri, suntem responsabili pentru valorile și principiile pe care le reprezentăm în politica românească”.

„Și nu pot decât să le spun alegătorilor: aveți un exemplu și un alt exemplu cum un partid reacționează la astfel de lucruri și alegeți voi ce vă reprezintă mai bine”, a spus Fritz, întrebat cum mai poate USR să stea la masa Guvernului, având în vedere dovezile publicate de jurnalista Emilia Șercan în PressOne care arată că Radu Marinescu a plagiat.

„Nu pot să înlocuiesc sau să schimb principiile după care se ghidează PSD”

PressOne a publicat săptămâna trecută o investigație de presă, semnată de jurnalista Emilia Șercan, prin care arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a respins o demisie din fruntea Justiției, iar PSD a transmis că îl vor susține în continuare „fără rezerve” pe ministrul Justiției și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

În interviul de marți, Dominic Fritz a subliniat că nu poate modifica principiile PSD pe acest caz.

„Eu nu pot să înlocuiesc sau să schimb principiile după care se ghidează PSD. E evident că această guvernare este o guvernare extrem de pragmatică, cu extrem de puțin material de consens între toți cei patru. Nu este o coaliție care în vremuri normale ar putea să funcționeze, dar iată că nu trăim vremuri normale. Și în acest moment USR este responsabil până la limita durerii. Dar responsabilitatea noastră este față de cetățenii României”, a continuat Dominic Fritz.

Universitatea din Craiova va analiza acuzațiile de plagiat

Comisia de Etică a Universității din Craiova a decis, săptămâna trecută, să analizeze teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. Nu este clar când Comisia va oferi un verdict final. Decizia poate fi ulterior atacată la Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Radu Marinescu a susținut că a respectat toate normele care erau în vigoare în momentul scrierii tezei sale de doctorat, în anul 2009. Jurnalista Emilia Șercan, care a publicat dovezile de plagiat, a răspuns și a spus că în realitate plagiatul era interzis și în 2009. PSD a anunțat, în tot acest context, că îl susține în continuare pe ministrul Radu Marinescu în funcția de ministru al Justiției.

„Din momentul în care s-a uscat cerneala pe protocolul de coaliție, PSD se gândește dacă mai vrea să rămână la guvernare”

Președintele USR a spus că nu știe dacă PSD va ieși de la guvernare în urma consultării interne lansate în partid în luna decembrie a anului trecut, dar a spus că așteaptă ca social-democrații să ia o decizie cât mai repede.

„Din momentul în care s-a uscat cerneala pe protocolul de coaliție, PSD se gândește dacă mai vrea să rămână la guvernare. Asta în timp ce își dorește să profite de toate privilegiile de care cică profită un partid la guvernare. Și această duplicitate nu cred că se poate menține la nesfârșit și tocmai de aceea, foarte bine, să facă consultări, să vină cu un rezultat clar și să-și asume acest rezultat și nu în ziua a doua să pună din nou la îndoială propria decizie”, a explicat Dominic Fritz.