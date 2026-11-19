Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că viceprim-ministrul Marian Neacșu, colegul său de partid, și premierul Luca Niculescu „colaborează extraordinar de bine”, iar atribuțiile primite de social-democrat nu sunt „nimic ieșit din comun”.

Conform unei decizii semnate de premierul Luca Niculescu și publicate miercuri în Monitorul Oficial, vicepremierul PSD Marian Neacșu va coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru. În plus, el va aviza proiectele de act normativ cu impact bugetar ale ministerelor.

Într-un interviu difuzat joi seară de Digi24, Sorin Grindeanu a spus că și el, când a fost vicepremier, a primit „responsabilități” din partea premierului de la acel moment.

„Să știți că și eu am fost vicepremier și domnul Nicolae Ciucă mi-a dat responsabilități, ca vicepremier, dar eram mai mulți atunci, era și Hunor vicepremier (…). Fiecare aveam, la fel, responsabilități. Acum e un singur vicepremier, care, evident, are responsabilitățile pe care le are, date prin această hotărâre, și care, din punctul meu de vedere, sunt foarte binevenite”, a declarat liderul PSD.

„Cei doi colaborează extraordinar de bine”

Sorin Grindeanu l-a descris pe Marian Neacșu, care este și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Niculescu, drept „un om cu multă experiență”.

„Marian Neacșu e singurul vicepremier (…). OK, puteți căuta, că eu cred că se găsesc atribuțiile date de Bolojan celor cinci vicepremieri, că a avut cinci. Sigur, unii n-au avut nimic în coordonare, dar cei care erau politici au avut. Marian Neacșu a avut în coordonare, în acea perioadă, cele șapte-opt ministere pe care le avea PSD. Cred că Miruță era vicepremierul care era coordonator pe ministerele USR, și Predoiu, pe zona PNL. Adică nu e nimic ieșit din comun”, a adăugat Grindeanu.

Președintele PSD a lăudat colaborarea dintre vicepremierul Neacșu și prim-ministrul Niculescu.

„Eu cred că e chiar un lucru bun, fiindcă cei doi colaborează extraordinar de bine. Credeți-mă, că i-am văzut în această perioadă, perioadă care nu e simplă, o perioadă în care trebuie să facem lucruri, perioadă în care trebuie să facem bugetul, și n-aș vedea asta o mare problemă, mai ales că asta se întâmplă de fiecare dată. Dacă nu exista funcția de vicepremier, evident că aveam o altă abordare”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Situația a fost comentată și de premierul Luca Niculescu, care l-a descris pe Marian Neacșu drept „unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română”. El a adăugat că, prin atribuțiile acordate social-democratului, „se adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”.