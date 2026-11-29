Guvernul Luca Niculescu a invocat „deficitul de specialiști”, într-un răspuns pentru Digi24, pentru a justifica ordonanța de urgență care a simplificat regulile pentru majorarea salariilor și pentru angajările din companiile de stat și regiile autonome.

Potrivit Guvernului, companii ca Romgaz sau Hidroelectrica se confruntau de luni de zile cu un deficit de specialiști pe care nu și l-au putut soluționa chiar dacă „aveau cadrul legal necesar”, pentru că „nu exista o asumare la nivelul Executivului”.

„Lucrările necesare la Romgaz erau întârziate de blocajele normative iar la Hidroelectrica nu se puteau angaja specialiști pentru lucrările la turbinele reparate la combinatul de la Reșița”, a susținut Guvernul în răspunsul pentru Digi24.

Instituția a mai susținut că ordonanța adoptată nu schimbă condițiile referitoare la profit, productivitate și datorii, precum și la necesitatea de a informa Ministerul de Finanțe.

„Prin noul cadru normativ, răspunderea angajată potrivit regulilor guvernanței corporative își păstrează aceleași rigori, dar este asumată la nivelul de decizie al companiilor”, a mai declarat Guvernul.

Ordonanța de urgență 47/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 26 noiembrie, simplifică regulile pentru majorarea salariilor și pentru angajările din companiile de stat și regiile autonome, permițând aprobarea acestora prin ordin de ministru sau prin hotărâri ale autorităților locale, fără a mai fi necesar un memorandum în ședința de guvern, potrivit Profit.ro.

Eurodeputat PNL: „Guvernul PSD crește salariile clientelei de partid, în loc să crească pensiile”

Siegfried Mureșan a criticat ordonanța și a susținut că „Guvernul PSD crește salariile clientelei de partid, în loc să crească pensiile”.

„În timp ce pensionarii încă așteaptă indexarea pensiilor, guvernul PSD a dat drumul, printr-o ordonanță aprobată pe șest, OUG 47/2026, la majorările salariale la companiile de stat și la regii și a devansat cu o lună aplicarea recompenselor de performanță la ANAF și Vamă”, a scris eurodeputatul liberal, duminică, pe Facebook.

Totodată, senatoarea PNL Gabriela Horga a acuzat PSD că „își va mai angaja alți sinecuriști, pe salarii mari”.

„Să vedem cum va explica PSD pensionarilor că nu sunt bani pentru indexarea pensiilor cu 7,3% (cât prevede legea), dar sunt bani pentru salarii mari în companii păguboase, pentru subvenționarea pierderilor și pentru angajarea rudelor și prietenilor sau pentru pensionarii speciali angajați în companiile de stat”, a continuat Gabriela Horga.

O deputată USR a acuzat PSD că „dă un tun”

Deputata USR Diana Buzoianu a criticat, la rândul său, ordonanța și a susținut că, prin acest act normativ, PSD „mai dă un tun”.

„Ce face PSD cât e vacanță și toată lumea se uită în altă parte? Mai dă un tun. PSD tocmai a trecut în Guvern o Ordonanță de Urgență care dă drumul la angajări în companiile de stat: fie că sunt companii pe profit sau pe pierderi uriașe”, a scris ea, duminică, pe Facebook.