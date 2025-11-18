Cum i-a înfuriat cancelarul Germaniei pe brazilieni. „Merz, xenofobia ta e noul Zid al Berlinului”

Declaraţii făcute de cancelarul german Friedrich Merz, considerate denigratoare la adresa oraşului amazonian Belem, care găzduieşte Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, au stârnit un val de indignare în Brazilia, în special în rândul autorităţilor locale, relatează AFP.

Belem, capitala statului Para, în nordul Braziliei, este un oraş cu 1,4 milioane de locuitori, cu o climă caldă şi umedă şi infrastructură limitată, unde mai mult de jumătate din populaţie trăieşte în favele.

Controversa a izbucnit când presa braziliană a publicat luni declarațiile cancelarului conservator după întoarcerea sa de la summitul șefilor de stat care a precedat COP30, în 6 și 7 noiembrie.

„Trăim în una dintre cele mai frumoase ţări din lume. I-am întrebat pe jurnaliştii care m-au însoţit în Brazilia săptămâna trecută: «Care dintre voi ar vrea să rămână aici?». Nimeni nu a ridicat mâna”, a afirmat Friedrich Merz în timpul unei conferințe la Berlin.

„Toată lumea a fost încântată să se întoarcă în Germania şi să părăsească acel loc”, a insistat el.

Guvernatorul statului brazilian Para, Helder Barbalho, nu și-a ascuns indignarea, condamnând pe rețeaua de socializare X „discursul plin de prejudecăți al cancelarului german”.

„Este curios să vezi că cei care au contribuit la încălzirea globală sunt surprinși de căldura din Amazonia”, a adăugat el.

„Din păcate, cancelarul german a rostit un discurs plin de aroganță și prejudecăți, spre deosebire de poporul său, care își arată fascinația pentru orașul nostru pe străzile din Belem”, a declarat la rândul său primarul orașului, Igor Normando, tot pe X.

Marș pentru climă, la Belem, în timpul COP30. Foto: Andre Penner / AP / Profimedia

Pe site-ul de știri UOL, o cronică a jurnalistului Jamil Chade publicată marți avea titlul: „Merz, xenofobia ta este noul Zid al Berlinului”.

În urma controversei, un purtător de cuvânt al lui Friedrich Merz a trimis agenției France Presse un comunicat afirmând că şeful guvernului german „şi-a exprimat regretul că lipsa de timp l-a împiedicat (…) să descopere mai mult impresionanta frumuseţe naturală a regiunii” amazoniene.

El şi-a exprimat totodată „marele său respect pentru reușita de a se fi putut organiza o conferinţă internaţională atât de importantă la Belem”.

Preşedintele de stânga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a insistat ca această conferinţă ONU privind clima să aibă loc în Amazonia, în pofida criticilor aduse problemelor de infrastructură ale oraşului Belem.

Luni, într-un discurs susţinut în cadrul unei sesiuni plenare a COP30, ministrul german al Mediului, Carsten Schneider, a adoptat un ton foarte diferit de cel al cancelarului, afirmând că „poporul minunat al Braziliei” l-a „captivat cu ospitalitatea sa călduroasă”.