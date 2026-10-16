Cum răspunde Luca Niculescu reproșurilor că este în fruntea unui „guvern PSDan”

Premierul desemnat Luca Niculescu spune că guvernul pe care îl va conduce va funcționa „ca o singură echipă”. El a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, vineri seară, la ieșirea de la un restaurant din București, unde a luat cina cu Sorin Costreie, propus ca ministru al Educației în guvernul său

„Este un guvern al Romaniei. Chiar dacă sunt miniștri din partea partidului care și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare, chiar dacă sunt tehnicieni cum este domnul Sorin Costreie, va funcționa ca o singură echipă”, a răspuns Luca Niculescu.

În ce privește oportunitatea numirii ca ministru de Interne a lui Marian Neacșu, care a fost condamnat penal cu suspendare pentru conflict de interese, Niculescu a spus:

„Marian Neacșu a fost vicepremier, ministru în multe guvernele din ultimii ani. Este un om competent în administrația românească”.

Luca Niculescu a făcut declarațiile în fața unui restaurant din centrul Capitalei, unde s-a întâlnit cu consilierul prezidențial Sorin Costreie, propus ca ministru al Educației în guvernul său.

„Am discutat despre câteva dintre prioritățile pe care le avem pentru că România are o rată mare la abandonul școlar, stăm foarte prost la testele PISA, există un analfabetism funcțional mare”, a explicat Niculescu.

Marian Neacșu va fi singurul vicepremier al guvernului Luca Niculescu și va prelua și portofoliul de la Ministerul Afacerilor Interne El a mai fost vicepremier și în guvernul Bolojan și a fost co-autor al moțiunii de cenzură care a dărâmat guvernul, alături de Petrișor Peiu de la AUR.

În vârstă de 62 de ani, Neacșu a fost secretar general al Guvernului în perioada 2021–2023, în mandatul lui Nicolae Ciucă, și viceprim-ministru al României între 2023 și 2026, în guvernările Ciolacu și Bolojan.

Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița între 2008-2016. Nu a mai putut însă candida pentru un nou mandat, pentru că, în februarie 2016, a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv că și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Între timp, el a fost reabilitat.