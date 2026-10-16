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Luca Niculescu, la ieșirea de la cină, 16 octombrie 2026. Foto: Rebecca Popescu / HotNews
Actualitate

Cum răspunde Luca Niculescu reproșurilor că este în fruntea unui „guvern PSDan”

Rebecca Popescu, Adrian Ilie
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Premierul desemnat Luca Niculescu spune că guvernul pe care îl va conduce va funcționa „ca o singură echipă”. El a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, vineri seară, la ieșirea de la un restaurant din București, unde a luat cina cu Sorin Costreie, propus ca ministru al Educației în guvernul său

  • Premierul desemnat a răspuns reproșurilor că se află în fruntea unui „guvern PSDan”, în care desemnările s-au făcut de către președintele Nicușor Dan și de social-democrați.