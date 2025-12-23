Cum să nu-ți uiți niciodată parolele de pe internet. Soluțiile, în ediția de miercuri a newsletter-ului de tehnologie al HotNews, Good Tech

În zilele noastre, trebuie să avem un cont separat pentru toate aplicațiile și site-urile, iar din acest motiv să reușești să ții minte parolele pentru fiecare dintre ele devine aproape misiune imposibilă. În ediția de miercuri, 24 decembrie, a newsletter-ului de tehnologie al HotNews, puteți găsi câteva metode care vă ajută în acest sens. Pentru a primi Good Tech pe mail trebuie să vă abonați aici:

În urmă cu câțiva ani, era fezabil să-ți amintești parolele: câteva conturi, poate un email, un cont de social media și era suficient. Memoria umană făcea față cu brio. Astăzi, însă, fiecare serviciu online cere cont separat: Netflix, Spotify, aplicații de livrări, fitness, banking, platforme de știri, site-ul frizeriei etc.

Cerințele tehnice ale platformelor (majuscule, simboluri, cifre, reguli diferite pentru fiecare site) ne fac misiunea și mai grea. Dar în loc să îți notezi toate parolele undeva, să le refolosești sau chiar să încerci să le ții minte, ar fi mai eficient dacă te-ai folosi de un password manager.

Un password manager generează parole unice, lungi și greu de ghicit pentru fiecare cont, le stochează în siguranță și le completează automat atunci când te loghezi. Trebuie să ții minte o singură parolă principală și ai scăpat de o grijă.

E, cumva, un fel de asistent digital care te ajută cu gestionarea „birocrației” online. În plus, majoritatea te vor avertiza când o parolă a fost compromisă sau când e prea slabă.

Cele mai bune variante, când vine vorba de password managers