Cum se votează la moțiunea de cenzură. Ce înseamnă dacă un parlamentar pune ambele bile în urna neagră și de ce a sesizat Grindeanu CCR în 2017

Urnele de la moțiunea de cenzură din 2019 când a fost demis Guvernul Dăncilă. Foto: Inquam Photos /George Călin

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului dezbate și votează marți, de la ora 11:00, moțiunea depusă săptămâna trecută de PSD și AUR contra Guvernului Ilie Bolojan. Pentru ca moțiunea să treacă, iar Executivul să fie demis sunt necesare voturile a 233 din cei 465 de parlamentari.

Procedura parlamentară pentru o moțiune de cenzură este una de durată, în cadrul căreia sunt prevăzute dezbateri pe textul moțiunii și discursuri ținute atât de senatori și deputați, cât și de reprezentanți ai Guvernului.

Înainte de a începe votarea, preşedintele Camerei Deputaţilor explică procedura şi semnificaţia votului.

Care este procedura de vot

După dezbateri și discursuri începe votul, fiecare din cei 465 parlamentari fiind strigat de la tribună pentru a veni să-și exprime opțiunea.

Parlamentarii primesc două bile: un albă și una neagră, care trebuie puse în cele două urne (tot una albă și una neagră). Ei își exprimă opțiunea introducând bilele în urnă, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților:

Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot „pentru”, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot „contra”.

Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă „abţinere”.

După ce este strigată lista celor 465 de parlamentari, se numără voturile și este anunțat rezultatul moțiunii de cenzură.

„Biroul permanent hotărăşte asupra mijloacelor prin care se asigură caracterul secret al votului, precum şi procedura de numărare şi modelul procesului-verbal care consemnează rezultatul votului”, prevede Regulamentul.

Grindeanu a sesizat CCR în 2017 după ce a fost demis

PSD a decis luni, în ședința grupurilor parlamentare din Camera Deputaților și Senat, ca deputații și senatorii partidului să își arate votul, marți, la moțiunea de cenzură. „Nu avem nimic de ascuns”, s-a spus în ședința PSD, potrivit unor surse HotNews.

Votul are un caracter secret, însă au mai fost cazuri la moțiuni din istoria parlamentară a României când senatori sau deputați au arătat bilele înainte de a le depune în urnă.

Un cunoscut astfel de moment a avut loc în iunie 2017, când Guvernul Sorin Grindeanu, în funcție din luna ianuarie a aceluiași an, a fost demis după ce a intrat în conflict cu Liviu Dragnea.

Ulterior, Grindeanu a reclamat la Curtea Constitutțională că unii parlamentari au votat moțiunea de cenzură cu bilele la vedere, însă CCR a respins sesizarea acestuia. Fostul președinte PSD Liviu Dragnea spunea atunci că „votul secret este o opțiune” pe care o folosești sau nu.

De asemenea, în 2019, când a fost demis Guvernul Viorica Dăncilă, mai mulți parlamentari, inclusiv grupul liberal, a votat cu bilele la vedere.

Ce spune AUR despre votul la vedere

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni că este „exclus” ca vreunul dintre parlamentarii formațiunii sale să nu voteze moțiunea,

„Până la urmă, atunci când ne înscriem într-un partid ne supunem unei discipline de partid. N-am auzit niciun coleg să se plângă de decizia partidului. Vor fi prezenți toți”, a spus Peiu.

Întrebat dacă aceștia vor vota la vedere, el a răspuns că „nu impunem niciun fel de vot”.

„Nu există să nu voteze. Sunt unii parlamentari care arată bilele, dar într-un partid avem unitate”, a adăugat Peiu.

Liberalii vor părăsi sala la votarea moțiunii, USR și UDMR rămân dar nu votează

„Am decis ca grupul să fie prezent la dezbateri, în semn de protest față de această monstruoasă coaliție, și să ieșim din sală în momentul votului. Cu excepția liderului și a cinci vicelideri”, a declarat Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, la ieșirea din ședința în care parlamentarii liberali au stabilit strategia partidului la dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură.

„Este o procedură discutată în cadrul grupurilor parlamentare. Ne vom pune de acord toți liderii de grup. Am decis să protestăm la adresa modului în care PSD s-a aliat cu AUR”, a adăugat el.

Președintele USR Dominic Fritz a anunțat că parlamentarii partidului nu vor participa la votul asupra moțiunii de cenzură. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a deputaților și senatorilor USR la care a participat, parțial, și premierul Ilie Bolojan.

„Mâine, parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Am înțeles că o abordare similară vor avea colegii din PNL și UDMR”, a declarat Dominic Fritz, la finele ședinței.

Președintele UDMR Kelemen Hunor a anunțat că parlamentarii Uniunii nu vor participa la votul asupra moțiunii de cenzură, însă vor fi prezenți în sală.

Ce spune Constituția despre moțiunea de cenzură (art. 113)

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

(3) Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

(4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea.