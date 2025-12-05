Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. ANM anunță o vreme neobișnuită până în primele zile din ianuarie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei din calendar, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei emise vineri de ANM, pentru intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026.

Potrivit estimărilor ANM, în săptămâna 8 – 15 decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată ţara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice şi centrale.

„Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, ploi sau precipitații vor fi puține.

Pentru săptămâna 15 – 22 decembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.

La fel, în săptămâna Crăciunului, 22 – 29 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă deficitară în cea mai mare parte a ţării.

Ultimele zile ale lunii decembrie și primele din ianuarie, 29 decembrie – 5 ianuarie, vor aduce medii ale temperaturilor peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendinţă uşor deficitară în nord-vestul ţării.