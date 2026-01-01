Cum vor circula trenurile românești în 2026 / Cât va dura călătoria cu trenul între diverse orașe din țară. București-Oradea, în 14 ore

În 2026, un tren Intercity București-Cluj va parcurge distanța în aproximativ nouă ore, iar de la Iași la Timișoara călătoria va dura 16-17 ore. Noul Mers al Trenurilor a intrat în vigoare și a venit cu o scumpire cu 10% la bilete.

Față de acum 3-4 ani, scad timpii de parcurs între Arad și Deva, unde s-au terminat mai multe șantierele pornite în urmă cu un deceniu. Cele mai rapide trenuri fac 2 ore pe 149 km între cele două orașe.

Încep să se vadă rezultatele modernizărilor din Transilvania: de la Sighișoara la Arad, trenul Dacia face 4 ore pe 327 km, cu o medie de 80 km/h.

Rămân rapide și tronsoanele București – Constanța și Câmpina – București, cu medii de 100 km/h pentru cele mai rapide trenuri. Spre Constanța, câteva trenuri ating 160 km/h.

Informații despre trenuri și parcurs pentru noul Mers al trenurilor pot fi găsite pe Infofer.ro.

Timpi mai mici la granița cu Ungaria

O schimbare importantă este că scad timpii de staționare ale trenurilor către (și dinspre Ungaria), ca urmare a intrării României în spațiul Schengen. Dacă staționarea cumulată era de 75-80 minute la stațiile de frontieră Curtici și Lokoshaza, timpii vor scădea la sub jumătate de oră.

Vagoane unguresti MAV, Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Din România sunt trenuri internaționale directe către Budapesta, Viena, Chișinău, Ruse și Kiev, iar pe timp de vară se adaugă Sofia, Varna și Istanbul. Cele mai multe legături sunt cu Ungaria.

În 2026 circulă noi trenuri ale unor companii private spre Moldova, astfel că vor fi trenuri directe București – Adjud de la TFC și Astra TC. Un nou operator, Ferotrafic, ar trebui să introducă trenuri Intercity spre Moldova, însă nu se știe încă de când vor circula.

O schimbare importantă este și că una dintre companiile private mari, Regio Călători, introduce tarif de rezervare a locurilor pe toate trenurile, ceea ce ridică prețul biletelor cu 5,5 lei.

Rute unde nu circulă trenuri în 2026

Nici în 2026 nu circulă trenuri directe între Cluj și Oradea, unde sunt mari șantiere de electrificare și modernizare pornite acum doi ani. Companiile feroviare au pus autobuze de înlocuire tren, la care biletele pot fi cumpărate prin aplicațiile CFR Călători și TFC. În funcție de numărul de opriri, autobuzele fac între 3 ore și 50 de minute și 4 ore și 25 minute.

Trenurile nu mai circulă de la început de 2024, iar în acel moment, CFR Infrastructură spunea că trenurile nu vor reveni cel puțin doi ani. Însă, au apărut probleme pe șantiere, așa că sunt întârzieri mari, după cum scria Asociația Pro Infrastructură care monitorizează lucrările.

Vagon CFR Calatori (foto Vlad Barza)

Datele CFR Infrastructură arată un stadiu fizic al lucrărilor cuprins între 15% și 52% pentru cele patru tronsoane, iar data de finalizare pentru două tronsoane este august 2026, iar pentru alte două, mai 2027.

Nici între Constanța și Mangalia nu circulă trenuri, ci sunt autobuze de înlocuire care fac 80 de minute.

Rute cu viteze foarte mici

Media de viteză a trenurilor de călători din România este de 45 km/h, iar la trenurile IR de lung parcurs se apropie de 55 km/h.

Sunt câteva zone cu viteze foarte mici, din cauza restricțiilor, limitărilor și a șantierelor. Pe București – Craiova, via Videle, cei 209 km sunt parcurși în 3 ore și 50 minute, iar alte trenuri fac 4 ore și jumătate.

Între Caransebeș și Timișoara, cei 98 de km sunt parcurși în cel mai bun caz în 2 ore și 25 minute, iar trenurile care opresc în toate gările fac peste 3 ore și 10 minute.

Automotor al Transferoviar (foto Vlad Barza)

Între Timișoara și Arad, cele mai rapide trenuri fac 89 de minute pe cei 57 km, iar cele mai lente, care opresc în toate stațiile și așteaptă și alte trenuri, parcurg distanța în 2 ore și 20 minute.

Între Brașov și Sighișoara șantierele au început acum peste cinci ani și vor mai continua mult timp, așa că media de viteză este de sub 35 km/h chiar și pentru trenurile InterCity.

Într-un răspuns al CFR SA către HotNews.ro, compania spunea că pe cele două subsecțiuni ale șantierelor dintre Brașov și Sighișoara, stadiul fizic al lucrărilor era de 52%, respectiv 58%. Pentru Mersul Trenurilor 2025-26 compania spunea că pe intervalul Stupini – Bod, viteza maximă va fi majorată de la 50 km/h la 100 km/h. „În ansamblu, pe distanța Brașov – Sighișoara, pentru planul de mers 2025–2026, timpii de mers nu au suferit modificări semnificative, diferențele fiind de 5–10 minute în plus, în funcție de timpii de staționare pentru încrucișări”, spunea compania de infrastructură.

Tren Regio Calatori (foto Vlad Barza)

Trenul care merge fără oprire cei mai mulți kilometri este un IC care nu oprește între Brașov și Teiuș, pentru 229 km, însă face 4 ore și 36 minute la dus și cu 11 minute mai puțin la întors.

Cât va dura călătoria cu trenul între diverse orașe din țară

București – Brașov

Dacă luăm în calcul și operatorii privați, între cele două orașe este în medie un tren direct la mai puțin de oră. Cele mai rapide sunt trenurile IC, cu o durată de sub 2 ore și 14 minute/călătorie, în timp ce trenurile Regio care opresc peste tot fac mai mult de trei ore și jumătate, cu aproximativ 30 de opriri. Vor intra în circulație mai multe trenuri Alstom Coradia și câteva zeci de vagoane modernizate prin fonduri PNRR, care vor fi puse mai ales pe trenuri Intercity. Cele mai multe trenuri sunt CFR Călători, însă un număr important de trenuri vor fi de la patru operatori privați.

București – Constanța

Cele mai rapide trenuri fac 2 ore și un minut, iar trenurile care opresc în patru-cinci gări vor face 2 ore și 20 de minute. Numărul trenurilor se dublează între iunie și septembrie, când vin și privații și când CFR Călători introduce Trenurile Soarelui.

București – Aeroport Henri Coandă

Intervalul de succedare rămâne tot de 40 minute, la dus trenurile fac 21 de minute, iar la întors, 25 de minute. Cele mai multe trenuri sunt CFR Călători și restul TFC.

Timișoara – Iași

În funcție de rută, drumul durează între 16 ore și 17 ore și jumătate. Vitezele nu au crescut aproape deloc în ultimii 20 de ani, astfel că Timișoara – Iași rămâne una dintre cele mai lungi (și grele) călătorii ce poate fi făcută în România. Spre exemplu, un tren IR pleacă din Iași la ora 15.35 și ajunge la Timișoara a doua zi, la 9.08, via Vatra Dornei, Cluj – Alba Iulia – Arad. Drumul este de 849 km.

București – Timișoara

Pe cei 533 km niciun tren nu face mai puțin de 10 ore și 40 de minute, în timp ce în 1996 erau și trenuri care făceau șase ore și jumătate. Sunt și trenuri care fac peste 11 ore, în special din cauza unor porțiuni lente pe București – Craiova și Caransebeș – Timișoara.

Revine, după o pauză de mai mulți ani, trenul care traversează și Transilvania, via Brașov – Sighișoara – Blaj – Deva. Durata călătoriei este de 12 ore (678 km).

Sibiul și legăturile sale feroviare

Sibiul nu are multe trenuri nici în 2026. Sunt trei pe zi, pe sens, spre București și cel mai rapid va face 5 ore și jumătate. Până la Arad, drumul cu trenul durează cinci ore, la fel și până la Craiova. În timpul verii se adaugă trenuri către Litoral.

București – Suceava

Trenurile fac între 5 ore și 52 minute și aproape șapte ore pe cei 447 km. Cea mai lungă distanță parcursă fără oprire este Bacău – Focșani, 103 km.

București – Arad

Niciun tren nu face sub zece ore, iar cel mai rapid este „Dacia”, București – Viena, care profită și de porțiunile modernizate între Sighișoara și Arad, așa că viteza medie este de 61 km/h. Trenul Astra Transcarpatic, faimos pentru vagoanele confortabile, face aproape 13 ore pe cei 590 km, via Craiova.

Cluj – Galați

Trenul direct face 13 ore și 28 de minute la dus și 14 ore pe cei 714 km. Sunt multe zone unde se rulează cu sub 40 km/h.

Brașov – Constanța

În funcție de rang și de numărul de opriri, trenurile fac între 4 ore și jumătate și 5 ore jumătate, via București. Între iunie și septembrie se adaugă alte câteva trenuri directe, inclusiv de la operatorii privați.

Brașov – Valea lui Mihai (granița cu Ungaria)

Sunt două trenuri internaționale către Budapesta, iar până la graniță fac între 10 ore și jumătate și 11 ore și jumătate. Ruta este: Brașov – Miercurea Ciuc – Toplița – Dej – Zalău (543 km).

București – Oradea

Singurul tren direct face 14 ore și 4 minute pe 720 km, via Sibiu – Arad. Există și varianta de a merge cu trenul până la Cluj și de a lua de acolo un autobuz de înlocuire, dar călătoria ar dura peste 15 ore. Există un tren Oradea – București via Timișoara – Craiova care face aproape 15 ore pe 711 km.

București – Satu Mare

Trenul face aproape 14 ore pe cei 684 km

Timișoara – Oradea

Un singur tren face mai puțin de patru ore pe cei 178 km, iar cel mai lung parcurs durează 5 ore și 38 de minute la un tren Regio cu trei opriri lungi. Acest tren are viteză medie de 33 km/h.

București – Galați

Sunt cinci trenuri pe sens pe zi, cu timpi de mers între 3 ore și jumătate și 4 ore, via Buzău – Făurei. Porțiuni mai rapide sunt între București și Ploiești și între Buzău și Brăila. Distanța este de 259 km.