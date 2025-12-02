Probleme la lucrările feroviare de pe Brașov – Sighișoara. „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”. Când se va circula pe linie nouă între cele două orașe

Anul viitor trenurile vor fi și mai lente între Brașov și Sighișoara și mai multe vor face peste patru ore pe cei 128 km. Șantierele feroviare începute în 2020 au trecut de jumătate, însă mai sunt multe obstacole de depășit. Abia prin 2030 se va putea circula complet pe linie nouă între cele două orașe, estimează Asociația Pro Infrastructură.

Chiar și trenurile care nu opresc pe parcurs rulează cu medii de 32-35 km/h

Între Brașov și Sighișoara sunt 128 km. Când linia era foarte bună, în anii 90, trenurile expres făceau și o oră și 40 de minute. În Mersul Trenurilor care intră în vigoare la 14 decembrie se poate observa o creștere a timpilor de parcurs, astfel că mai multe vor face peste patru ore și doar câteva sub 3 ore și 40 minute.

Chiar și un tren care nu are programată nicio oprire va face 4 ore și 13 minute. În timp ce un tren Regio va face cel mai mult: 4 ore și 27 minute, cea mai lungă staționare fiind de un sfert de oră, la Cața. Date complete de parcurs puteți vedea pe Infofer.ro.

Când totul va fi gata, traseul nou va fi cu 11 km mai scurt și cele mai rapide trenuri vor face sub o oră. Traseul actual, neschimbat de 152 de ani, este sinuos în multe zone.

Călătoria durează mult din cauza lungilor porțiuni în care viteza maximă este 30 km/h. Cum sunt și multe lucrări și porțiuni unde se circulă pe un singur fir, trenurile staționează în gări precum Augustin, Racoș, Rupea sau Albești, pentru a aștepta garniturile care vin din sensul opus.

Pe această linie de pe magistrala 300 București – Brașov – Teiuș – Cluj – Oradea se forează și cele mai lungi tunele feroviare din România (o pereche de 7 km și alta de 5 km).

În ce stadiu au ajuns lucrările arată un document CFR SA din octombrie 2025:

Subsecţiunea 1. Braşov-Apața, Subsecțiunea 3. Caţa-Sighişoara

Lungime 84 km, stadiul fizic: 52,71%

Constructori: Asocierea Alstom Transport – Aktor – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 SRL, denumită Asocierea RailWorks

Subsecțiunea 2. Apața-Cața

Lungime: 28 km, stadiu fizic 58,55%

Constructori: Asocierea RailWorks – Aktor SA (lider asociere), Alstom Transport SA și Arcada Company

„Abia prin 2030 vom circula pe linie nouă complet între Brașov și Sighișoara”

Asociația Pro Infrastructură, care monitorizează proiectele rutiere și feroviare, a atras de mai multe ori atenția în ultimul an că lucrurile se mișcă încet între cele două orașe. În cea mai recentă poziție a sa, API explică ce se întâmplă:

Dintre cei 110 km, peste 60 km vor fi pe 15 variante noi de traseu, la viteză maximă de 160 km/h. După cinci ani de contract, niciuna din variante nu este deschisă. Timpul actual de parcurs depășește patru ore și, după ce șantierul va fi gata, trebuie să scadă la puțin sub o oră.

Este îngrijorător faptul că se fac progrese extrem de slabe pe porțiunile ușoare Bod-Feldioara și Feldioara-Măieruș.

Există temeri serioase că actualul contract pe secțiunea Cața-Archita NU poate fi dus la bun sfârșit, fiindcă o serie de alunecări de teren apărute în mai multe puncte au rămas nerezolvate până azi.

Șantierul din gara Brașov a durat foarte mult, cinci ani pentru liniile 1-3 și urmează lucrări pe alte șase linii. Traficul feroviar se face cu dificultate, fiindcă se iese din stație spre București și Sighișoara pe câte un singur fir.

Se circulă pe fir nou de la Sighișoara până la prima stație, Albești Târnava (6 km). Stația următoare, Vânători, are în capătul dinspre Brașov o variantă de traseu de 3,7 km care a avansat bine în 2025, cu speranțe de inaugurare în 2026.

Pe secțiunea Apața-Cața ritmul de foraj al tunelurilor lungi lasă mult de dorit. După cinci ani, dintre cei 24 kilometri de galerie (12 km linie dublă) au fost forați puțin peste 5,5 km. Față de 23 iulie, tunelul Ormeniș (total 7 km) a progresat în total cu un kilometru (de la 1650 la 2065 m pe firul 1, respectiv de la 1820 la 2487 m pe firul 2).

În acest ritm de foraj la tuneluri se va ajunge la 7 km în trei ani, adică străpungere prin 2029 și trafic feroviar prin 2030.

La viaductul de la Măieruș, cu dublă traversare a Oltului, lucrul nu a mai avansat în jumătate de an.

„Considerăm promisiunile oficiale CFR de finalizare în 2026-2027 ca fiind absolut aberante. Noi estimăm că abia prin 2030 vom circula pe linie nouă complet între Brașov și Sighișoara, din motivele analizate mai sus. Solicităm CFR să anunțe public, cu minim șase luni înainte, datele prevăzute pentru deschiderea fiecăreia din cele 15 variante de traseu”, este concluzia celor de la Asociația Pro Infrastructură.