Cum votezi la alegerile pentru Primăria București dacă ai noul buletin electronic

Pe noile buletine cu cip nu apare scrisă adresa de domiciliu, ea fiind stocată electronic. Din acest motiv mulți dintre posesorii noilor cărți de identitate s-au lovit de probleme la ghișeele unor instituții de stat sau private. Ziarul Libertatea a întrebat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) dacă și la votare există riscul apariției unor astfel de situații.

Până la finalul lunii noiembrie, aproape 900.000 de români și-au făcut carte electronică de identitate. Noul act de identitate este cât un card bancar, are standarde mai mari de securitate, dar adresa de domiciliu nu este tipărită, ci este stocată exclusiv pe cipul electronic.

În unele situații, inclusiv la bănci sau la alte instituții ale statului, persoanele cu cărți electronice de identitate au fost nevoite să prezinte și certificatul de atestare a domiciliului. Asta pentru că majoritatea nu dețin încă cititoare electronice de carduri și aplicațiile necesare pentru a accesa această informație vitală.

La alegerile de mâine pentru București, este nevoie de certificatul de atestare a domiciliului? Într-un răspuns pentru Libertatea, Autoritatea Electorală Permanentă spune că nu.

„Accesul cetățenilor români cu drept de vot posesori de carte electronică de identitate în secția de votare pentru a vota nu este condiționat de prezentarea unei adeverințe care să ateste domiciliul sau reședința”, au transmis reprezentanții de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru Libertatea.

Pentru alegerile locale, cetățenii pot vota numai la secția arondată conform domiciliului sau reședinței lor.

Citește și Alegeri București: Găsește secția la care votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei



