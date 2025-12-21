Cum vrea Primăria să atragă turiștii în București: le pune o taxă de 2 euro pe noapte. Descarcă proiectul de hotărâre care privește hotelurile, apartamentele pe AirBnB și alte cazări

Primăria Municipiului București urmează să introducă, în 2026, o taxă de 10 lei (circa 2 euro) pe noapte, pe care să o plătească turiștii români și străini care se cazează la hoteluri și apartamente închiriate prin AirBnB sau Booking, cu scopul declarat de a bugeta campanii de promovare care să atragă, de fapt, turiștii în Capitală și să crească și numărul de înnpotări.

Foto articol © Vladescu Bogdan | Dreamstime.com