Cumulul pensiei cu salariul continuă și anul viitor, cu prioritate în anumite domenii. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că măsura este „necesară” în domeniul sanitar „pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”.

Oficialul a anunțat că Guvernul a adoptat o ordonanță în acest sens în ședința de joi.

„Astăzi, prin ordonanță de urgență a Ministerului Sănătății, continuăm și în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice. Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, a declarat ministrul Rogobete, joi, într-o postare pe Facebook.

Ce spunea premierul despre cumulul pensie-salariu

Într-un interviu acordat Știrilor ProTV în noiembrie, premierul Ilie Bolojan spunea că intenția Guvernului de a interzice cumulul pensiei cu salariul se referă la pensiile speciale și nu va afecta domenii ca educația sau sănătate.

„În educație sau în sănătate aceste cumuluri sunt situații excepționale care sunt date de anumite realități, de exemplu, un deficit de profesori de fizică pe care îl avem, și atunci un profesor de fizică pensionar, dacă e imposibil să-l înlocuiești, mai bine să rămână în continuare în activitate dacă dorește, sau deficit în anumite zone din țară de profesori sau de cadre medicale. S-ar putea să ai un spital mai mic unde nu există o atractivitate mare pentru medici și atunci, dacă am un medic bun, el poate să rămână în continuare dacă nu are cine să-l înlocuiască, decât să se desființeze o secție de spital”, explica premierul în 19 noiembrie.

Citește și Bolojan anunță că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat / Ce se întâmplă cu cei din Sănătate și Educație care cumulează veniturile

Alte măsuri anunțate joi de ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete a spus că, tot în ședința de guvern de joi, a fost modificată Legea sănătății și a fost „creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoașterea profesională și eliberarea documentelor de atestare profesionalǎ, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor sǎ fie cât mai scurți”.

„Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului național de rezidențiat și nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. În plus, prin memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sǎnǎtǎții, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. Sănătatea trebuie să meargă înainte”, a adăugat ministrul.

El a precizat că medicii și farmaciștii „care au intrat deja în sistem și devin ulterior cadre didactice își pot continua activitatea clinică fără birocrație suplimentarǎ”, iar „integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experiența și competența să rămână lângă pacient”.

„Deschidem și mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulți specialiști își doresc să se întoarcă acasă, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ținut luni întregi pe margine și accelerăm recunoașterea profesională, prin proceduri corecte, transparente și previzibile – cu timpi scurți de soluționare a dosarelor”, a mai declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.