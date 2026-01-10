Cunoscut actor turc de telenovele, reținut la Istanbul / Ce acuzații i se aduc

Actorul turc Can Yaman, cunoscut din numeroase telenovele, a fost reținut sâmbătă la Istanbul, împreună cu alte șase persoane, pentru presupusă posesie de droguri, relatează agenția EFE, care citează publicația turcă Hürriyet.



Can Yaman, cunoscuta actriță Selen Görgüzel și alte cinci persoane au fost reținute în timpul unei razii făcute de poliție în diverse cluburi de noapte din Istanbul, în cadrul unei operațiuni împotriva consumului de droguri. Toți cei reținuți au fost duși la o secție de poliție, potrivit Hürriyet, scrie Agerpres.



Operațiunea face parte dintr-un val de razii și arestări din ultimele săptămâni, care au dus la reținerea sau chemarea la secții de poliție a zeci de artiști, vedete din social media, jurnaliști, oameni de afaceri și personalități sportive.

Persoanelor reținute le sunt prelevate probe de păr, sânge sau urină în cadrul cercetărilor pentru presupus consum de droguri.



Deși rapoartele oficiale nu specifică ce tip de drog este principala țintă a campaniei, presa din Turcia scrie că aceasta vizează combaterea consumului de cocaină.



Potrivit Hürriyet, Parchetul nu emisese un mandat de arestare pe numele lui Can Yaman în cadrul acestor operațiuni antidrog, însă în timpul perchezițiilor de sâmbătă dimineață, efectuate în cluburi de noapte, ofițerii ar fi găsit droguri în posesia sa, actorul fiind ulterior arestat.



Can Yaman, faimos pentru telenovele cu succes internațional precum „Daydreamer”, „Sandokan”, „The Turk” și „Viola come il mare”, este, de asemenea, vedeta serialului spaniol „The Butterfly Labyrinth”, aflat în prezent în faza de producție, notează EFE.