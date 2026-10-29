Curtea de Conturi confirmă că va merge la mini-reactoarele de la Doicești

Vânzătorul din 2025, Nova Power & Gas, cumpărase terenul cu trei ani mai devreme la un preț cuprins între 2,8 și 6,3 milioane de euro.

Pe 5 iunie 2025, compania de proiect împărțită în cote egale de către Nuclearelectrica și firma privată Nova Power & Gas a cumpărat de la Nova Power un teren, costul total ajungând la peste 46 de milioane de euro.

Printre primele mari cheltuieli ale proiectului nuclear de la Doicești a fost o achiziție de teren.

Curtea de Conturi a spus pentru HotNews că planifică un audit la compania de stat Nuclearelectrica în 2027, după ce a primit raportul Corpului de Control al prim-ministrului privind neregulile constatate în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești.

Doicești, pe scurt

Pentru proiectul lansat în septembrie 2022 există un parteneriat între statul român, prin compania Nuclearelectrica, încheiat cu dezvoltatorul american NuScale. Proiectul prevede construirea a șase mini-reactoare (Small Modular Reactors), cu o capacitate totală de 462 MW, la Doicești, județul Dâmbovița.

Proiectul a fost susținut de Guvern până în februarie 2026, când fostul premier Ilie Bolojan a început să critice investiția. Bolojan a afirmat că s-au cheltuit 240 de milioane de dolari doar pe un teren și pe studii de fezabilitate pentru proiectul mini-reactoarelor de la Doicești.

Alte 600 milioane de dolari erau programate să fie cheltuite pe alte studii de fezabilitate, fără a exista certitudinea că proiectul va avansa mai mult de atât.

Curtea de Conturi analizează raportul Corpului de Control

Guvernul a transmis, în urma unei solicitări HotNews, că raportul Corpului de Control al prim-ministrului privind verificările efectuate la Nuclearelectrica a fost înaintat Curții de Conturi pentru analiză și valorificare.

La rândul său, Curtea de Conturi a precizat pentru HotNews că a primit, pe 13 octombrie 2026, în fotocopie și spre informare, raportul privind controlul efectuat de Corpul de Control al premierului la Nuclearelectrica.

„Aspectele prezentate în acest raport sunt analizate pentru planificarea unei misiuni de audit la această entitate, în cursul anului 2027”, a transmis instituția.

Verificările Corpului de Control s-au desfășurat în perioada octombrie 2025 – martie 2026, iar raportul a fost întocmit în iunie 2026.

Cum a fost ales un amplasament clasat pe locul al doilea

Una dintre concluziile Corpului de Control este că etapele proiectului SMR, aprobate inițial în septembrie 2022, au fost decalate. Finalizarea etapei FEED 2, care presupune a doua fază a studiilor de proiectare, a înregistrat o întârziere de 20 de luni față de calendarul inițial.

Corpul de Control a respins argumentele Nuclearelectrica potrivit cărora întârzierile ar fi fost imprevizibile, motivând că aprobările corporative erau prevăzute în actul constitutiv al companiei și, prin urmare, puteau fi anticipate.

Raportul critică și modul în care a fost ales amplasamentul de la Doicești, un teren achiziționat de Nova Power & Gas. Potrivit documentului, terenul s-a clasat pe locul al doilea în evaluarea realizată de consultantul Sargent & Lundy.

Alegerea Doiceștiului s-ar fi bazat pe argumente generale, fără o analiză comparativă concretă a avantajelor și dezavantajelor tehnice și economice ale amplasamentelor recomandate. Corpul de Control nu contestă în sine alegerea terenului, ci lipsa unei analize comparative cuantificabile care să justifice opțiunea pentru amplasamentul clasat pe locul al doilea.

Studiul de selecție, finanțat cu 1,2 milioane de dolari de Agenția pentru Comerț și Dezvoltare a SUA (USTDA), s-a desfășurat în perioada 6 mai 2021 – 19 mai 2022 și a evaluat nouă amplasamente.

Nereguli la înființarea RoPower Nuclear

Corpul de Control susține că asocierea dintre Nuclearelectrica și Nova Power & Gas s-a realizat fără o procedură de asociere, prevăzută de Ordinul ministrului Economiei nr. 1180/2021, și fără efectuarea, înaintea constituirii companiei, a testului investitorului privat prudent (TIPP), deși jurisprudența europeană cere o asemenea analiză.

Testul a fost realizat abia ulterior, la aproape doi ani de la înființarea RoPower Nuclear, în septembrie 2022. Studiul a concluzionat că un investitor privat ar fi acționat în mod similar, dar a precizat, în același timp, că „nu se poate face o evaluare a nivelului de risc”. Recomandarea studiului de a obține un aviz formal de la Consiliul Concurenței nu a fost pusă în practică, potrivit raportului.

Corpul de Control consideră nefondată participarea egală a Nova Power la compania de proiect, în condițiile în care aceasta nu a adus terenul ca aport în natură. Acordul investitorilor prevedea inițial doar o opțiune prin care RoPower putea cumpăra terenul de la Nova Power.

Concluzia raportului este că asocierea în cote egale „nu are o justificare logică sau economică”.

Documentul mai semnalează un dezechilibru între drepturile celor doi acționari. Acordul investitorilor, care prevalează asupra actului constitutiv, îi permite Nova Power să se retragă din asociere prin vânzarea acțiunilor și să cesioneze împrumuturile, cu un randament de 12%. Nuclearelectrica nu beneficiază de un drept echivalent, deși finanțarea RoPower s-a realizat exclusiv prin credite acordate de SNN.

Potrivit Corpului de Control, modelul de asociere a scos activitatea RoPower din sfera normelor OECD privind guvernanța corporativă și a reglementărilor privind achizițiile publice, permițând decontarea unor lucrări achiziționate netransparent, inclusiv de la firme afiliate Nova Power.

Cum a fost vândut un teren la o valoare mult mai mare decât fusese cumpărat

Nova Power a cumpărat, în decembrie 2021, o suprafață de 170,59 hectare, din care 52,4 hectare pentru proiectul mini-reactoarelor, la un preț agreat inițial de 7,3 milioane de euro. Prin acte adiționale, prețul a fost redus la un preț cuprins între 2,8 și 6,3 milioane de euro, valoarea exactă depinzând de unele lucrări de demolare și curățare a terenului.

Corpul de Control susține că lipsesc informațiile legate de starea în care a fost predat terenul. Contractul prevedea că Nova Power achită 2,3 milioane de euro, dacă predarea terenului până la data de 31 decembrie 2023 se face fără lucrări de demolare și de mediu, sau 6,3 milioane de euro, dacă predarea se face după curățarea suprafeței.

Acordul investitorilor din proiect prevedea inițial ca RoPower să cumpere terenul la valoarea contabilă. Corpul de Control susține că această clauză încălca o prevedere a Legii societăților nr. 31/1990 privind protecția acționarilor și creditorilor în cazul achiziției unui bun semnificativ de la un acționar în primii doi ani de la constituirea societății, precum și o prevedere din Codul fiscal privind tranzacțiile între afiliați la valoare de piață.

Achiziția a avut loc pe 5 iunie 2025, cu peste un an întârziere față de termenul contractual din 31 decembrie 2023. La acel moment, RoPower ieșise deja din intervalul de doi ani prevăzut de Legea nr. 31/1990.

Pe 27 mai 2025, acordul a fost modificat pentru a introduce formal un preț la valoarea de piață și un acord separat de refacturare a unor costuri. Nuclearelectrica nu a participat direct la negocierea prețului, deși era acționarul expus riscului unei eventuale supraevaluări, potrivit raportului.

Tot în mai 2025 au fost modificate pragurile de aprobare a contractelor. Printr-o hotărâre a acționarilor din 29 mai, adoptată și cu votul reprezentantului Nuclearelectrica, pragul de la care contractele trebuiau aprobate de adunarea generală a acționarilor a fost majorat de la peste 5 milioane de euro la peste 50 de milioane de euro. Contractele cu valori între 20 și 50 de milioane de euro au trecut în competența Consiliului de Administrație, iar cele sub 20 de milioane de euro, în competența directorului general.

Corpul de Control arată că, în urma modificării, reprezentanții Nuclearelectrica nu și-au mai asumat formal aprobarea unor operațiuni sub 20 de milioane de euro, prag sub care s-a încadrat acordul de refacturare.

Revânzarea

La 5 iunie 2025, terenul a fost vândut către RoPower cu 24,4 milioane de euro, la care s-au adăugat, în aceeași zi, 19,5 milioane de euro fără TVA, prin acordul de refacturare. Costul total a depășit astfel 46 de milioane de euro, incluzând TVA-ul aferent refacturării, potrivit calculelor prezentate în raport.

Acordul de refacturare nu a fost supus aprobării Consiliului de Administrație. Corpul de Control a respins argumentul Nuclearelectrica potrivit căruia suma calculată fără TVA s-ar fi încadrat sub pragul de aprobare.

Aproximativ 5 milioane de euro din costurile refacturate reprezentau facturi emise de o firmă afiliată Nova Power pentru lucrări de organizare de șantier. Corpul de Control consideră că aceste costuri nu aveau un mandat clar din partea companiei de proiect sau se refereau la lucrări anterioare asocierii dintre Nuclearelectrica și Nova Power.

Costul estimat al proiectului a ajuns la 6,5 miliarde de dolari

În decembrie 2025, costul estimat al proiectului SMR Doicești a ajuns la 6,5 miliarde de dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde de dolari peste estimarea din septembrie 2022.

Nuclearelectrica a aprobat împrumuturi de 243 de milioane de dolari pentru RoPower Nuclear, din care au fost trase aproximativ 228 de milioane de dolari.

Potrivit raportului, cheltuielile RoPower s-au distribuit astfel: 75,6% pentru inginerie și costuri tehnice, 18,3% pentru dobândirea amplasamentului și 6,1% pentru funcționarea companiei. Din cheltuielile de funcționare, 63,9% au reprezentat costuri de personal, 7,9% servicii juridice și 4,8% chirii și utilități.

Cei doi acționari au avut contribuții egale la capitalul social, de câte 39.886.000 de lei.

Corpul de Control a constatat și absența unui sistem eficient de monitorizare, la nivelul Nuclearelectrica, a cheltuielilor finanțate prin creditele acordate RoPower, deși SNN avea contractual drept de audit neîngrădit.

Nuclearelectrica: peste 80% dintre condițiile deciziei finale de investiție sunt neîndeplinite

După controlul Corpului de Control, Nuclearelectrica a informat joi acționarii că proiectul se află într-o situație de incertitudine majoră. Într-o notă inclusă pe ordinea de zi a adunării generale din 29 octombrie, compania a arătat că peste 80% dintre condițiile care au stat la baza aprobării Deciziei Finale de Investiție (FID), în februarie 2026, sunt încă neîndeplinite.

Trei condiții sunt esențiale pentru continuarea proiectului, arată Nuclearelectrica.

Prima este semnarea unui acord-cadru obligatoriu între Nuclearelectrica și NuScale, care să stabilească o împărțire echilibrată a riscurilor și beneficii proporționale cu implicarea SNN. Potrivit Nuclearelectrica, NuScale a întârziat negocierile și a propus, în locul acordului, un mecanism bazat pe dreptul SNN de a cumpăra acțiuni NuScale la un preț prestabilit, soluție pe care compania românească o consideră insuficientă.

A doua condiție privește asumarea de către NuScale a riscului legat de cele șase module ale reactorului. Una dintre variantele analizate prevede ca RoPower să cumpere inițial doar primul modul, iar celelalte cinci să fie achiziționate și plătite ulterior. Alternativ, RoPower ar putea cumpăra toate cele șase module, cu obligația NuScale de a rambursa integral costurile celor cinci dacă primul modul nu funcționează conform proiectului. Nuclearelectrica afirmă că NuScale nu a acceptat să semneze un document obligatoriu privind niciuna dintre variante.

A treia condiție este clarificarea situației gazelor naturale identificate în zona amplasamentului, inclusiv în apropierea terenului Soceram, și stabilirea măsurilor necesare pentru diminuarea riscurilor. RoPower a contractat o evaluare independentă, ale cărei rezultate preliminare sunt așteptate în martie 2027, iar raportul final, în octombrie 2027.

Nuclearelectrica intenționează să trimită NuScale o notificare finală, cu termene de maximum 30 de zile pentru îndeplinirea condițiilor comerciale prioritare. Conducerea SNN va analiza, în paralel, cauzele situației actuale și măsurile de reducere a riscurilor și a impactului financiar.

RoPower ar urma să reducă personalul cu cel puțin 60%

Nuclearelectrica nu propune abandonarea imediată a proiectului, ci redimensionarea activității RoPower Nuclear pentru următoarele șase luni.

Planul prevede reducerea progresivă a cheltuielilor operaționale, limitarea activităților la cele esențiale pentru îndeplinirea condițiilor FID și reducerea cu cel puțin 60% a personalului implicat în proiect. Ar urma să fie păstrați doar angajații considerați critici pentru funcționarea decizională și operațională a companiei.

RoPower trebuie să prezinte un plan de contingență în maximum o lună de la aprobarea măsurilor de către adunarea generală a acționarilor Nuclearelectrica. SNN a prevăzut și o informare intermediară privind măsurile luate la 31 decembrie 2026.

În paralel, Nuclearelectrica intenționează să actualizeze, în termen de șase luni, strategia de implementare a tehnologiei SMR în România. Scenariul NuScale va rămâne în analiză, dar vor fi comparate și alte tehnologii SMR americane, în funcție de maturitatea lor și de compatibilitatea cu amplasamentele disponibile în România. Vor fi analizate și alte tipuri de capacități de producție a energiei.

Ce spune Nova Power & Gas

Nova Power & Gas, partener cu 50% în RoPower Nuclear, a declarat pentru HotNews că rolul său în compania de proiect a fost conceput de la început ca fiind tranzitoriu, urmând să se retragă din acționariat înainte de începerea construcției.

În ipoteza abandonării definitive a proiectului SMR pe amplasamentul de la Doicești, Nova susține că a transmis către RoPower opțiunea de reversare a tranzacției de cumpărare a terenului. Compania afirmă că este dispusă să returneze banii încasați și să renunțe la pretențiile financiare privind lucrările neachitate.

În paralel, Nuclearelectrica avertizează acționarii și investitorii că proiectul se află într-o situație de incertitudine majoră, potrivit unei note aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 octombrie. Peste 80% dintre condițiile care au stat la baza aprobării Deciziei Finale de Investiție, în februarie 2026, sunt încă neîndeplinite, iar compania propune reducerea cu cel puțin 60% a personalului RoPower Nuclear și actualizarea strategiei privind reactoarele modulare mici (SMR).