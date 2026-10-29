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Actualitate

Curtea de Conturi confirmă că va merge la mini-reactoarele de la Doicești

Claudia Pîrvoiu
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Curtea de Conturi a spus pentru HotNews că planifică un audit la compania de stat Nuclearelectrica în 2027, după ce a primit raportul Corpului de Control al prim-ministrului privind neregulile constatate în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești.

  • Raportul Corpului de Control a semnalat probleme privind alegerea amplasamentului, înființarea companiei de proiect RoPower Nuclear și achiziția terenului de către aceasta. 
  • Ce susține Nova Power & Gas.

Printre primele mari cheltuieli ale proiectului nuclear de la Doicești a fost o achiziție de teren. 

Pe 5 iunie 2025, compania de proiect împărțită în cote egale de către Nuclearelectrica și firma privată Nova Power & Gas a cumpărat de la Nova Power un teren, costul total ajungând la peste 46 de milioane de euro. 

Vânzătorul din 2025, Nova Power & Gas, cumpărase terenul cu trei ani mai devreme la un preț cuprins între 2,8 și 6,3 milioane de euro.