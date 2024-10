Cymru Premier: The New Saints vs Caernarfon Town – Pas de defilare pentru campioană

The New Saints – Caernarfon Town, meci contând pentru etapa a 11-a a campionatului din Ţara Galilor, este programat, miercuri, de la ora 21:45, pe Park Hall din Oswestry.

The New Saints, o echipă englezească devenită cea mai titrată din Ţara Galilor, porneşte ca mare favorită în faţa lui Caernarfon Town, într-una dintre cele mai dezechilibrate partide ale etapei a 11-a din Cymru Premier.

The New Saints este pe locul 6, cu 15 puncte acumulate după şapte meciuri (mai are trei restanţe de disputat), în care a înregistrat cinci victorii şi două înfrângeri, iar în etapa precedentă s-a impus pe terenul celor de la Newtown, scor 6-1.

În cel mai recent meci oficial, echipa antreantă de Craig Harrison a pierdut la debutul în faza principală din Conference League, scor 0-2 în deplasare cu Fiorentina.

De menţionat că The New Saints (TNS), campioana ultimelor trei ediţii ale campionatului din Ţara Galilor (are 16 trofee în total), este prima echipă din țara sa care s-a calificat vreodată în grupele unei competiţii europene, reuşind accesul în faza principală din Conference League după ce a învins-o în play-off-ul competiţiei pe Panevezys din Lituania, scoruri 3-0 (a) şi 0-0 (d)!

Caernarfon Town ocupă locul 4, cu 17 puncte acumulate după 10 etape, în care a înregistrat cinci succese, două remize şi trei eşecuri, iar în runda trecută a câştigat în deplasare cu Cardiff Met, scor 2-1.

Echipa antrenată de Richard Davies a debutat în acest sezon în cupele europene, dar a fost eliminată în turul al doilea preliminar din Conference League de Legia Varşovia, 0-5 (a) şi 0-6 (d).

Cele două echipe s-au confruntat de patru ori în campionatul trecut: în sezonul regulat, The New Saints s-a impus de fiecare dată în faţa lui Caernarfon Town, 2-1 în tur, acasă, şi 3-1 în retur, în deplasare; în play-off, The New Saints a câştigat la scor ambele dueluri cu Caernarfon Town, 8-1 în deplasare, în tur, şi 7-1 pe teren propriu, în retur.

Superbet oferă cota 1,62 pentru pronosticul Total Goluri Peste 3,5: cel puţin patru goluri marcate în meciul The New Saints – Caernarfon Town.

The New Saints vs Caernarfon Town Total Goluri Peste 3,5 Cotă 1,62 >

* cotă valabilă la ora publicării acestui articol