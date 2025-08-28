„Dacă nici noi, românii, nu știm ce înseamnă să fii străin, muncind pentru ai tăi în țara altuia, atunci cine?” / Reacții dure în cazul livratorului asiatic lovit pe stradă

Incidentul în care un livrator din Bangladesh a fost lovit pe o stradă din Capitală și insultat cu apelative xenofobe a stârnit reacții puternice. „Acesta este un comportament fascist. Absolut și 100% fascist”, a scris activistul Radu Hossu. „Noi, care știm ce înseamnă umilința pe pământ străin, acum ne purtăm ca niște animale cu cei care vin să muncească aici”, a transmis, la rândul său, comediantul Andrei Ciobanu.

Marți seară, un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei, strigându-i, în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul a filmat momentul, dar a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber. Arestat preventiv pentru 30 de zile, tânărul este acuzat de lovire din motive rasiale și xenofobe.

Imaginile postate de polițistul Marian Godină au devenit virale și au provocat un val de indignare publică.

Activiști civici, comedianți, profesori și antreprenori au reacționat public după imaginile distribuite de polițistul Marian Godină.

„Comportament fascist”

„Creatura care l-a lovit pe livrator i-a spus polițistului că își apăra țara. Acesta este un comportament fascist. Absolut și 100% fascist”, a reacționat activistul Radu Hossu, într-un mesaj pe Facebook, care avertizează că lipsa unor semnale ferme din partea autorităților poate deschide drumul spre escaladare: „Dacă azi Guvernul, Parlamentul și Președintele nu transmit semnale clare și coerente, mâine sau poimâine vom fi oricare dintre noi «dușmanul poporului».”

„În 2022 primeam amenințări indirecte de pe conturi false. În 2024 și 2025 au apărut amenințări directe cu moartea, de pe conturi reale. Spuneam atunci că suntem la pragul dintre violența din mediul online și violența fizică din viața reală. Acest prag a fost trecut acum”, a subliniat activistul.

„În loc să învățăm din suferința noastră, o aruncăm peste alții”

Comediantul Andrei Ciobanu a afirmat, într-un mesaj pe Tiktok, că agresorul a căutat probabil vizibilitate în mediul online, însă consecințele au fost grave: „Cel mai probabil, filmând acțiunea, și-a imaginat că va rupe internetul de viral ce va deveni. Doar că asta vine la pachet cu arest cel puțin 24 de ore, amendă și dosar penal. Bravo, tată, a meritat.”

El a vorbit și despre un paradox social, în care românii, deși au fost victime ale stigmatizării în străinătate, ajung să reproducă aceleași comportamente față de cei veniți să muncească în România: „Noi, care știm cum e să fii stigmatizat. Noi, care știm cum e să fii umilit de străini, care am fost făcuți cerșetori și hoți de multe ori pe nedrept. Și tot noi suntem ăia care ne purtăm la fel ca cei care ne batjocoreau.”

În mesajul său, Ciobanu s-a adresat și diasporei: „Voi, diaspora, care ați votat, v-ar plăcea să vi se facă și vouă la fel englezii, spaniolii, italienii, pe unde mai sunteți? Să vă arate cu degetul, să râdă de voi, să vă scuipe, să vă bată, să uite că v-ați rupt spatele ani de zile pentru un ban cinstit? Sau principiile voastre se aplică pentru alții?”.

El a conchis că experiențele de suferință ar fi trebuit să genereze empatie, nu ură: „Noi, în loc să învățăm din suferința noastră, o aruncăm peste alții și acest lucru nu ne face mai buni, nu ne face mai puternici, ne face meschini. Iar asta e pur și simplu tragic.”

Într-un mesaj pe Facebok, profesorul universitar Dan Ungureanu a pus accent pe contrastul dintre problemele reale ale României și reacțiile violente promovate de un partid politic. „E mult mai ușor să lovești un biet curier Glovo decât să discuți și să rezolvi scăderea demografică a României. Cu emigrația și scăderea natalității pierdem spre 100.000 de locuitori anual. Atâta a pierdut armata română pe frontul de Est, în trei ani. Avem o problemă, un Stalingrad demografic, și partidul AUR ne propune să-l rezolvăm cu pumni.”

„Statul român nu realizează că stăm pe un butoi cu pulbere”

La rândul său, profesorul Marcel Bartic a legat incidentul de lipsa de reacție a autorităților în fața discursului extremist: „Tănasă, Șoșoacă, Simion, Flavia Groșan, Anca Alexandrescu, Robert Turcescu și mulți alții ca ei, acompaniați de mii de susținători fanatici, răspândesc nestingheriți, sub pretextul libertății de exprimare, tone de minciuni, manipulări ordinare, pseudo-știință și propagandă rusească.

Statul român nu realizează că stăm pe un butoi cu pulbere. Aproape jumătate din populația României este complet vulnerabilă la discursul urii și, nu e nici o noutate, de la vorbă la faptă nu mai e decât un pas. A demonstrat-o astăzi individul ăla care a lovit un curier, după afirmațiile deputatului AUR, Dan Tanasă. O demonstrează miile de morți din pandemie, care ar fi putut fi salvați dacă n-ar fi ajuns victime ale dezinformării masive pe subiectul vaccinării.

Indiferența și lipsa de reacție a autorităților, deși au toată baza legală de care au nevoie, vor îngropa și bruma de democrație, pe care o mai avem în țara asta.”

„Ura asta pe care o simțim”

Antreprenoarea și jurnalista Oana Botezatu a atras atenția că ura s-a extins în toate generațiile și este vizibilă în viața cotidiană: „Ura asta pe care o simțim în aer, pe stradă, la semafor, în trafic, la coadă la casa de marcat, în parc, în autobuz, peste tot (și nu doar în online) nu mai are limită de vârstă. 10, 20, 40, 60 de ani. Poate fi orice număr. Ea pornește de jos, de la copii, și ajunge până sus, la persoanele vârstnice. Iar vina nu e doar a instigatorilor suveraniști (care, da, sunt mai neobosiți ca niciodată), ci și a statului român, care îi lasă să spună ce vor, când vor, cum vor, unde vor. Fără să răspundă în fața legii. Parcă suntem, de o vreme, un veritabil sat fără câini.”

„Dacă nici noi, românii, nu știm ce înseamnă să fii străin, muncind pentru ai tăi în țara altuia, atunci cine?”

Și Melania Medeleanu a reamintit, într-un mesaj publicat pe Facebook, de sacrificiile milioanelor de români plecați la muncă în străinătate: „Spania, Italia, Anglia. Țări în care sute de mii de femei românce au îngrijit bătrânii altora, în timp ce ai lor îi așteptau acasă. Au strâns din dinți și au trimis cât au putut în România alor lor, pentru pâinea de toate zilele. Numai ei știu cât chin și câtă umilință au îndurat.”

„Dacă nici noi, românii, nu știm ce înseamnă să fii străin, muncind pentru ai tăi în țara altuia, atunci cine?”, a întrebat ea, subliniind că și livratorii veniți din Asia sunt așteptați de familii pentru care sacrificiul muncii departe de casă este ultima speranță.

„Ce s-a întâmplat azi, cu livratorul din Bangladesh lovit cu pumnul în față după discursul instigator al unui deputat extremist, este cea mai clară dovadă că am uitat prea repede cine suntem și prin ce am trecut. Și, în același timp, că ura aruncată din fotoliul puterii are consecințe. Directe, concrete, rapide. Oribile.”

De asemenea, Ioana Chicet-Macoveiciuc, blogger stabilit în Olanda, cunoscută ca Prințesa Urbană, a reacționat indignată: „Nu cred că e adevărat. N-are cum. Un român a vrut să-și apere patria de invadatori și l-a pocnit în față pe un livrator nepalez care pedala spre client. În centrul Bucureștiului. Stai, ce?”

Ea a subliniat contradicția dintre experiența românilor plecați la muncă și atitudinea față de migranții veniți aici: „Noi, românii, care avem cel mai mare procent din populație plecat să muncească în țări străine, suntem împotriva puținilor migranți veniți la muncă în România? Noi avem voie, dar alții n-au? Cum ar fi ca cele șase, poate șapte milioane de români care muncesc în toată lumea să fie luați la bătaie de localnici pe stradă, degeaba, doar pentru că alo, ne invadați?”

„Cum ar fi fost viața atâtor români dacă străinii ne-ar fi făcut nouă ce-a făcut viteazul ăsta unui amărât care poate e tatăl sau fiul cuiva care moare de foame la mare depărtare? Doamne, ce vremuri trăim…”, a conchis ea.

Agresorul livratorului străin, arestat preventiv

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat miercuri că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva agresorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe.

Potrivit procurorilor, marți seară, în jurul orei 22:30, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei, tânărul de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un cetățean originar din Bangladesh, „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării”. Victima a suferit leziuni traumatice care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Magistrații au dispus arestarea preventivă a agresorului pentru 30 de zile.

Lider AUR: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Incidentul vine la doar câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”

Postarea, care a adunat în doar patru ore peste 2.000 de comentarii și un număr dublu de reacții, a fost ulterior explicată de Tănasă ca referindu-se la „valurile mari de migranți” din alte țări europene.

Mesajul a atras însă critici și sesizări oficiale. Polițistul Marian Godină a anunțat că a formulat o plângere penală împotriva deputatului pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”. În paralel, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în urma declarațiilor parlamentarului, a confirmat pentru HotNews Cătălin Raiu, membru al colegiului director.