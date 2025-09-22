„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei

Forțele britanice și cele ale Alianței Nord-Atlantice (NATO) „vor confrunta” avioanele rusești, dacă va fi necesar, a declarat luni Yvette Cooper, ministrul de externe al Marii Britanii, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, reuniune care se desfășoară la New York.

„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele care operează fără permisiune în spațiul aerian al NATO, o vom face”, a afirmat ea în fața Organizației Națiunilor Unite.

Cooper a mai spus: „În cel mai bun caz, aceste ultime acțiuni sunt periculoase și imprudente. În cel mai rău caz, ele reprezintă o încercare deliberată de a submina integritatea teritorială a națiunilor suverane și securitatea europeană”.

Aceste acțiuni „riscă să fie o eroare de calcul și deschid ușa către o confruntare armată directă între NATO și Rusia”, a avertizat șefa diplomației britanice, citată de Sky News.

„Regatul Unit vă susține pe deplin în acest moment și întotdeauna”, le-a mai transmis Cooper aliaților Regatului Unit.

„Pentru președintele (Vladimir) Putin – acțiunile dumneavoastră imprudente riscă să provoace o confruntare armată directă între NATO și Rusia. Alianța noastră este defensivă, dar nu vă faceți iluzii, suntem gata să luăm toate măsurile necesare pentru a apăra spațiul aerian și teritoriul NATO”, i s-a adresat ea apoi, într-un mesaj, liderului de la Kremlin.

„Suntem vigilenți. Suntem hotărâți”, a adăugat Cooper.

Rusia este unul dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și se poate opune, prin drept de veto, oricărui proiect de rezoluție prezentat – ceea ce înseamnă că tot ce pot face efectiv miniștrii de externe precum Cooper prin intermediul acestui organism este să condamne acțiunile Moscovei, mai degrabă decât să impună măsuri concrete.

Polonia, dispusă să doboare drone sau avioane rusești, anunță Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a declarat anterior în cursul zilei de luni că țara lui este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ținte aeriene ce ar putea reprezenta o amenințare, cum ar fi avioane sau drone rusești, dar numai în situații clare de încălcare de către acestea a spațiului aerian polonez și numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaților din NATO, au relatat agențiile Reuters și EFE.

Vorbind la o conferință de presă, premierul polonez a admis că o măsură atât de drastică precum doborârea unui avion de luptă rusesc ar putea conduce la o „fază foarte acută a conflictului”, motiv pentru care o astfel de decizie ar putea fi luată numai după ce va exista certitudinea absolută că „nu suntem singuri”.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte în zbor atunci când acestea încalcă teritoriul nostru și survolează Polonia, nu există absolut nicio discuție despre aceasta”, a spus Donald Tusk.

Însă „când avem de-a face cu situații care nu sunt deplin clare – cum a fost zborul recent al unor avioane de vânătoare rusești deasupra platformei Petrobaltic, dar fără să fi fost vreo încălcare, întrucât acolo nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie să ne gândim de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat premierul polonez.

De asemenea, „trebuie să fiu absolut sigur (…) că toți aliații vor trata această situație exact la fel ca noi”, a subliniat Tusk, citat de Agerpres.

Precizările lui Tusk au venit ca răspuns la declarațiile președintelui ceh Petr Pavel, un general care a activat în cadrul NATO și a sugerat ca țările acestei alianțe să poată doborî avioane rusești ce le-ar încălca spațiul aerian, susținând că astfel Rusia „își va da seama foarte curând că a făcut o greșeală și că a depășit limitele acceptabile” prin incursiunile sale aeriene în spațiul aerian al țărilor NATO.

Referindu-se direct la această declarație a președintelui ceh, premierul polonez a insistat asupra necesității unui consens deplin între aliați înainte de a lua o decizie de o asemenea magnitudine privind doborârea unor avioane rusești.

Declarațiile lor au venit pe fondul înmulțirii incidentelor cu drone și avioane rusești. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, circa 20 de drone au pătruns în spațiul aerian polonez. Polonia și aliați din NATO care au avioane de luptă desfășurate în această țară au doborât dronele cu rachete lansate de avioane F-16 și F-35.

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni și occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenție de a-și trimite dronele dincolo de granițele Ucrainei în timpul atacului efectuat în acea noapte asupra unor ținte în această țară, menționând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acțiune de numai aproximativ 700 de kilometri.

În alte situații când drone rusești au ajuns în spațiul aerian al unor țări vecine Ucrainei, Rusia a afirmat că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.

Ulterior, vineri, două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic, deținută de compania de stat poloneză Orlen, în Marea Baltică.

În aceeași zi, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, un incident pe care guvernul de la Tallinn l-a descris drept o „provocare fără precedent” din partea Rusiei, care neagă intrarea acelor avioane în spațiul aerian al Estoniei și acuză această țară și pe aliații ei europeni că recurg la astfel de acuzații pentru a alimenta conflictul din Ucraina.