Dacia anunță săptămâna aceasta numele celui mai nou model al mărcii

Dacia va lansa două noi modele în 2026, iar despre unul dintre ele vom afla informații joi dimineața, a anunțat grupul Renault. Câteva zile mai târziu, pe 10 martie, șeful grupului va anunța planul denumit futuREady pentru următorii ani, plan în care Dacia are un rol foarte important.

Grupul Renault spune că pe 5 martie va anunța numele noului crossover Dacia, iar pe data de 4 martie vor fi date informații despre un „show-car” internațional al Renault.

Dacia va lansa două noi modele anul acesta: o mașină electrică de mici dimensiuni și una de segment C, care va avea și motor termic, dar și variantă hibridă.

Șeful grupului Renault, Francois Prevost confirma pe 19 februarie că modelul de clasă C de la Dacia va fi construit la uzina Oyak Renault din Turcia. Publicația Turkiye Today scrisese că Dacia va produce un nou model de SUV la uzina Oyak din Bursa, după investiții de 400 milioane euro.

François Provost, CEO Renault Group, împreună cu echipa de management, vor prezenta pe 10 martie noul plan strategic, denumit futuREady, numele fiind gândit să sugereze faptul că grupul se pregătește pentru un viitor complicat.

Despre plan, Renault spune că este „conceput pentru a răspunde transformărilor profunde din industria auto și pentru a pregăti durabil Grupul într-un context mai incert ca oricând”.

François Provost a devenit CEO în iulie anul trecut și spunea că prioritatea sa este să continue abordarea predecesorului său Luca de Meo, axată pe investiții în produse noi și pe aducerea lor pe piață într-un ritm mai rapid.

Modelul Renault Twingo, din segmentul A, a fost dezvoltat în doar 21 de luni, compania prezentându-l ca fiind un exemplu al felului în care încearcă să recupereze decalajul față de rivalii chinezi, la capitolul durată de dezvoltare produs.

Veniturile grupului Renault au crescut anul trecut cu 3% față de 2024, ajungând la 57,9 miliarde de euro în 2025, însă profitul operațional al companiei a scăzut de la 4,26 miliarde euro în 2024 la 3,63 miliarde euro anul trecut.

