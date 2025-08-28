Dan Tanasă, reacție la incidentul în care un livrator străin a fost lovit pe o stradă din București. Atacă presa și spune că „violența stradală din București și din alte orașe” nu are nevoie de postările sale ca să existe

Dan Tanasă, parlamentarul AUR care a îndemnat românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini, a reacționat după incidentul din București, unde un livrator din Bangladesh a fost lovit de un bărbat care i-a strigat: „Du-te înapoi în țara ta”. El acuză „presa independentă” care a scris „despre presupusul «efect»” al postărilor sale.

Contactat de jurnalista HotNews pentru a comenta incidentul din Capitală, Dan Tanasă nu a vrut să stea de vorbă: „Găsiți opinia mea. Am postat acum pe Facebook punctul meu de vedere. HotNews nu este presă, este unitate militarizată de intoxicare a opiniei publice din România. Sper că o să mă citați cu ce am declarat acum”.

În mesajul postat joi pe Facebook, parlamentarul AUR pune incidentul din București pe seama „politicilor falimentare ale guvernelor” și acuză presa de manipulare.

„Am citit relatările apărute în presa «independentă» despre presupusul «efect» al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români.

Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, susține parlamentarul în mesajul de pe Facebook.

„Nu putem accepta importul de nesiguranță și practici sălbatice”

El mai scrie că „nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească”:

„Eu, Dan Tanasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară. Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi. Și dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă.

Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”.

Amintim că Dan Tanasă este parlamentarul care, în urmă cu o săptămână, îndemna românii să respingă coletele livrate de muncitorii din Asia și Africa. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris vicepreședintele AUR pe Facebook.

În urma declarației sale, CNCD s-a autosesizat.

Un livrator străin a fost lovit pe stradă de un român: „Ești un invadator”

Un clip video postat pe Facebook de polițistul Marian Godină arată momentul în care un bărbat lovește un livrator străin pe o stradă din București, după care îi strigă; „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, potrivit imaginilor, informație confirmată și de Poliția Capitalei. Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Victima a suferit leziuni care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat miercuri că a dispus începerea urmăririi penale împotriva agresorului, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.