Parlamentul Danemarcei a ratificat joi în unanimitate un acord de securitate privind Groenlanda cu Statele Unite, în speranța de a pune capăt blocajului diplomatic referitor la viitorul insulei arctice, care a tensionat relațiile transatlantice, transmite Reuters.

SUA, Danemarca și Groenlanda au semnat acordul în septembrie, în încercarea de a soluționa tensiunile apărute după ce președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei bogate în resurse minerale, teritoriu autonom cu o populație de 57.000 de locuitori, aflat sub suveranitate daneză.

Trump a vorbit în mod repetat despre preluarea controlului asupra Groenlandei după revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, reluând insistent o idee pe care a vehiculat-o inclusiv în timpul primului său mandat dintre 2016 și 2020.

Acordul a fost susținut de 109 parlamentari danezi și nu a existat niciun vot împotrivă, potrivit rezultatului votului din Parlament.

Acordul nu trebuie supus votului Senatului SUA. În urma votului de joi de la Copenhaga, acordul executiv va intra în vigoare după ce Ministerul danez de Externe va informa Statele Unite, printr-o notă diplomatică, că procedurile au fost finalizate.

Ce prevede acordul semnat de SUA și Danemarca privind Groenlanda

Acordul extinde rolul armatei americane în Groenlanda, inclusiv prin acordarea permisiunii de a instala un sistem de apărare antirachetă „Golden Dome” („Domul de Aur”), reafirmând totodată suveranitatea Danemarcei și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Refuzul lui Trump de a exclude posibilitatea recurgerii la forța militară sau economică pentru a intra în posesia insulei a declanșat la începutul lunii ianuarie o criză diplomatică în cadrul NATO și a obligat Danemarca și Groenlanda să intre în luni de zile de negocieri intense cu Washingtonul.

Parlamentul Groenlandei a ratificat acordul mai devreme în cursul acestei luni.

Acordul a trecut de prima lectură în Parlamentul Danemarcei săptămâna trecută, cu sprijinul tuturor partidelor, iar parlamentarii și-au exprimat ușurarea și speranța că acesta va contribui la normalizarea situației din Groenlanda.

„Cu toate acestea, există numeroase indicii că nu este vorba despre un sfârșit, ci mai degrabă despre un început”, a declarat pentru Reuters Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga.

„Având tratatul încheiat, SUA vor putea solicita o influență mai mare asupra deciziilor care au implicații în materie de securitate și asupra unei părți din exploatarea resurselor strategice”, a mai afirmat acesta. Alți experți susțin că noul acord nu adaugă prea multe la accesul militar de care SUA beneficiază deja în Groenlanda.

Cea mai scurtă rută dintre Europa și America de Nord trece prin Groenlanda, situată într-o poziție strategică, unde se află deja cea mai nordică bază militară a Statelor Unite.