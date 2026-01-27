Ce s-a întâmplat după un an cu mega-proiectul scutului antirachetă Golden Dome, pentru care Trump pune pe masă 175 de miliarde de dolari

Președintele american Donald Trump vorbește în Biroul Oval al Casei Albe, pe 20 mai 2025, la Washington, D.C., despre proiectul scutului Golden Dome. FOTO: Alex Brandon / AP / Profimedia

La un an de la lansare, inițiativa de apărare antirachetă Golden Dome a președintelui american Donald Trump nu a înregistrat progrese vizibile, fiind blocată de dispute tehnice și îngrijorări legate de componentele spațiale, care au întârziat eliberarea a miliarde de dolari și au blocat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de securitate națională ale acestuia, scrie marți Reuters.

Ordinul executiv de înființare a Golden Dome, semnat pe 27 ianuarie 2025, a stabilit un calendar agresiv pentru punerea în funcțiune a unui sistem cuprinzător de apărare antirachetă națională până în 2028. Cu toate acestea, un an mai târziu, o mare parte din cei 25 de miliarde de dolari alocați vara trecută pentru program încă nu a fost cheltuită, pentru că oficialii continuă să dezbată elementele fundamentale ale arhitecturii spațiale a scutului antirachetă.

Potrivit a doi oficiali americani, lucrările de finalizare a arhitecturii scutului de apărare antirachetă sunt încă în desfășurare, iar execuția pe scară largă a fondurilor nu a început. Banii sunt disponibili, au spus oficialii, și sume semnificative ar putea fi eliberate în zilele următoare, odată ce vor fi luate deciziile cheie.

„Biroul pentru Golden Dome continuă să îndeplinească obiectivele stabilite în ordinul executiv”, a declarat un oficial al Pentagonului, într-un răspunsul la întrebările Reuters.

„Planul de implementare și tehnologiile asociate sunt dinamice; cu toate acestea, elementele fundamentale ale arhitecturii sunt acum stabilite. Detaliile arhitecturii sunt secretizate”, a adăugat oficialul.

Armele în spațiu

Scutul Golden Dome are în vedere extinderea sistemelor de apărare terestre existente, precum rachetele interceptoare, senzorii și sistemele de comandă și control, adăugând în același timp mai multe elemente spațiale experimentale destinate detectării, urmăririi și, eventual, contracarării amenințărilor provenite din orbită. Extinderea ar include rețele avansate de sateliți și armament plasat pe orbită, cel din urmă aspect fiind încă în dezbatere.

Una dintre cauzele întârzierii o reprezintă dezbaterea internă privind echipamentele spațiale secretizate, a declarat unul dintre oficiali. Un director din industria de apărare, care a dorit să rămână anonim, a spus că sistemele discutate implică probabil standarde de comunicații. Un alt director a precizat că ar putea fi vorba de capacități antisatelit, ceea ce ridică întrebări cu privire la modul în care astfel de arme s-ar alinia cu un scut antirachetă defensiv.

Statele Unite s-au opus în mod tradițional armelor antisatelit din cauza îngrijorărilort legate de deșeurile spațiale și au criticat China în 2007 pentru efectuarea unui test cu rachete antisatelit.

Arhitectura spațială rămâne una dintre problemele care trebuie rezolvate înainte ca generalul Michael Guetlein, directorul programului, să poată merge mai departe cu ceea ce se anticipează a fi o serie de contracte de achiziție pentru armamentul existent, au spus primul oficial american și directorii executivi din industrie.

Puține contracte atribuite

Forța Spațială a acordat în noiembrie în jur de 6 contracte pentru proiectul Golden Dome, de valoare mică, pentru construirea de prototipuri concurente de apărare antirachetă, inclusiv contracte acordate companiilor Northrop Grumman, True Anomaly, Lockheed Martin și Anduril, au declarat anterior surse pentru Reuters.

Aceste contracte, în valoare de aproximativ 120.000 de dolari fiecare, reprezintă primii pași concreți într-un program care, potrivit lui Trump, va costa în final 175 de miliarde de dolari.

Din decembrie anul trecut și până acum, a avut loc cel puțin o ședință secretă cu companiile din domeniul apărării cu privire la arhitectura proiectului, au spus oficialii americani.

Tom Karako, expert în securitatea armelor la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a declarat că o mare parte a anului trecut a fost consumată de revizuiri de securitate, decizii privind personalul și aprobarea planurilor complexe. El a spus că este puțin probabil ca proiectul Golden Dome să fie finalizat complet până în 2028.

„Se pot face multe în următorii trei ani pentru o mai bună integrare a ceea ce avem deja, dar nu există nicio îndoială că vor exista lucruri care vor fi implementate și vor evolua după 2028”, a adăugat Karako.

O altă problemă nerezolvată în legătură cu Golden Dome este rolul pe care scutul antirachetă l-ar putea juca Groenlanda.

Trump a legat recent controlul SUA asupra teritoriului danez de inițiativa de apărare antirachetă, afirmând în repetate rânduri că achiziționarea Groenlandei este „vitală” pentru proiect.

Experții în domeniul apărării observă însă că acordurile existente permit deja extinderea operațiunilor militare americane pe insulă. Un oficial american a afirmat că Groenlanda nu face parte din arhitectura propusă pentru scutul Golden Dome.