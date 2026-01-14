Dani Mocanu atacă din Italia, unde a fost prins după ce a fugit din țară, decizia de condamnare la închisoare

Imagini cu Dani Mocanu și fratele său după ce au fost prinși în Italia

Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită să-i fie anulată condamnarea de patru ani de închisoare primită în luna noiembrie a anului trecut pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, anunță Agerpres.

O cerere de recurs în casaţie a depus şi fratele manelistului, care are de executat o pedeapsă de şapte ani.

Procesul nu are încă stabilit un termen de judecată.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi și arestați în Italia, de unde autorităţile române încearcă să-i aducă în ţară.

În prezent, ei se află în arest la domiciliu, iar pe 20 ianuarie au termen la Curtea de Apel din Napoli, unde se judecă cererea de predare formulată de autorităţile române.

Instanţa supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a eliberat din închisoare mai multe personaje importante din lumea politică şi oameni de afaceri, prin admiterea unor recursuri în anulare.

Pentru ce a primit Dani Mocanu patru ani de închisoare

Dani Mocanu a fost judecat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti, în urma căruia un bărbat a ajuns la spital, fiind rănit la cap.

Atunci, Dani Mocanu a fost reținut de procurorii din Argeș pentru tentativă de omor, după ce a fost implicat într-o bătaie la o benzinărie din Pitești. Alături de manelist a fost reținut și fratele său. În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. Astfel, oamenii legii au deschis atunci dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Scandalul a avut loc noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. Un apel la 112 a anunţat că mai multe persoane se bat, însă la sosirea echipajelor de poliţie toţi cei implicaţi în scandal plecaseră.

Ulterior, la o unitate medicală din municipiu s-a prezentat un bărbat cu lovituri grave la cap, produse în urma incidentelor de la benzinărie.

Incidentul a fost surprins de camerele de vedere din benzinărie. În ciuda imaginilor, Dani Mocanu s-a declarat nevinovat și a spus că el doar a încercat să aplaneze conflictul.

Problemele cu legea ale lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a mai fost judecat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. El a primit inițial o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare, dar a fost achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

În vara lui 2022, Dani Mocanu a fost reținut, după ce a fost ridicat de la domiciliu şi dus la audieri, în Mureş, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase. Asta după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr, într-un club din Târgu Mureș, iar filmarea a fost urcată pe TikTok.

În 2021, manelistul Dani Mocanu a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzat că a lansat un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor. De asemenea, instanţa a obligat YouTube să înlăture videoclipul „Curwa” (Official Video) Hit 2019, precum şi toate videoclipurile conexe. După apel, a scăpat cu amendă penală.

De asemenea, el a mai intrat în atenția publicului și a legii după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit. Atunci Poliția Argeș a anunțat că a deschis un dosar penal pentru rele tratamente şi cruzimi împotriva animalelor.