VIDEO Daniel Băluță, propunerea PSD de candidat în alegerile pentru București. Votul final în partid, marți / El îi va lua locul Gabrielei Firea la șefia PSD București

Daniel Băluță, primar al sectorului 4, este propunerea PSD București pentru a candida în alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria București, a anunțat președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu într-o declarație de presă susținută la Parlament. Decizia urmează să fie validată marți.

„Am avut o ședință împreună cu colegii din conducerea organizației București. Urmarea a acestei ședințe, mâine în ședința comitetului politic național vom înainta propunerea pe care organizația București a făcut-o azi, anume ca Daniel Băluță să fie candidatul pentru primăria București”, a anunțat Grindeanu.

De asemenea, Daniel Băluța va prelua șefia PSD București, a anunțat Gabriela Firea, care conducea în prezent filiala.

Daniel Băluță: „Trebuie să începem cu depanarea acestui oraș”

„Mă simt onorat de încrederea cu care am fost învestit de colegii mei”, a declarat Daniel Băluță. „Le fac cunoscut tuturor bucureștenilor că în aceste alegeri este vorba despre rezultate, despre ceea ce am reușit să facem în Sectorul 4 – metrou, spitale, școli, grădinițe, spitale. Toate acestea trebuie să se întâmple la nivel macro în București”.

Întrebat care este principala problemă a Bucureștiului, Daniel Băluță că „este una complexă”. „Problematica Bucureștiului este complexă, doar dacă am vorbi despre trafic ar trebui să vb despre diferența de dezvoltare între sudul și nordul orașului”.

„Avem urgența urbană a termoficării. Avem, traficul, poluarea, o mulțime de clădiri care sunt în risc seismic. Am văzut dramă din sectorul 5, toate rețelele utilitare suntr într-o stare de uzură morală. Trebuie să începem cu depanarea acestui oraș, și apoi despre un aeroport în sud, parcuri noi, teatre noi. Viața noastră se va îmbunătăți și orașul va deveni casa noastră. Nu trebuie să se mai întâmple ce am văzut”, a explicat Daniel Băluță.

Daniel Băluță, primul în sondajele de opinie

Un sondaj realizat de Avangarde publicat duminică indică o cursă strânsă. Pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Un sondaj CURS de duminica trecută îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.

În barometrul CURS precedent, publicat pe 24 august, Băluță era cotat cu 24%, Drulă cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone și Ciprian Ciucu aveau câte 11%.

Băluță, primar la Sectorul 4 la al treilea mandat

Daniel Băluță a câștigat prima dată alegerile pentru Primăria Sectorului 4 în iunie 2016. Ulterior, el a și-a reînnoit mandatul în alegerile din 2020 și 2024.

El a preluat interimar această funcție în noiembrie 2015, dupa demisia lui Cristian-Popescu Piedone ca urmare a tragediei de la Colectiv.

Daniel Băluță este de profesie medic stomatolog.