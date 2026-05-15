David și Victoria Beckham au devenit miliardari. Ce avere au strâns

David Beckham a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie, iar frații Noel și Liam Gallagher, fondatorii trupei Oasis, au intrat pentru prima dată în clasamentul anual al celor mai bogați 350 de indivizi și familii din Regatul Unit, realizat de The Sunday Times și citat de BBC.

Averea cumulată a lui David Beckham, care a fost înnobilat anul trecut de regele Charles, și a soției sale, fosta membră a trupei Spicei Girls Victoria Beckham, este estimată la 1,1 miliarde de lire sterline. Averea fraților Gallagher este estimată la 375 de milioane de lire sterline, după ce ei au susținut anul trecut noi concerte după mai bine de 15 ani.

Primul loc în clasamentul celor mai bogate persoane din Marea Britanie este ocupat pentru al cincilea an consecutiv de Sanjay și Dheeraj Hinduja, cu o avere combinată de 38 de miliarde de lire sterline. Frații conduc Hinduja Group, cu interese globale în domeniile petrolului, gazelor, serviciilor bancare și transporturilor.

Cei mai mari câștigători ai acestui an sunt Nik Storonsky, cofondatorul companiei fintech Revolut, și antreprenorul din domeniul tranzacțiilor financiare Alex Gerko.

Cine sunt cei mai bogați oameni din Regatul Unit?

Sanjay și Dheeraj Hinduja și familia (38 de miliarde de lire sterline); David și Simon Reuben și familia (27,9 miliarde de lire sterline); Sir Leonard Blavatnik (26,8 miliarde de lire sterline); Idan Ofer (24,4 miliarde de lire sterline); Guy, George, Alannah și Galen Weston și familia (18,9 miliarde de lire sterline); Christopher Harborne (18,1 miliarde de lire sterline); Nik Storonsky (16,4 miliarde de lire sterline); Alex Gerko (16 miliarde de lire sterline); Sir Jim Ratcliffe (15,1 miliarde de lire sterline); . Igor și Dmitry Bukhman (14,2 miliarde de lire sterline).

Jurnaliștii de la The Sunday Times estimează că în prezent există 157 de miliardari în Marea Britanie, cu 20 mai puțini decât în urmă cu patru ani.

Averea estimată a regelui Charles a crescut cu 40 de milioane de lire sterline, ajungând la 680 de milioane de lire sterline, ceea ce l-a propulsat pe monarh pe locul 230 în clasament.

Asta înseamnă că averea sa o depășește acum pe cea a fostul prim-ministru britanic Rishi Sunak și a soției acestuia, Akshata Murty. Aceștia figurează în clasament cu o avere estimată la 563 de milioane de lire sterline.