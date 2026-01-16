EXCLUSIV De câte ori este pensia unui magistrat mai mare decât pensia din sistemul public – documentul se află pe masa CCR 

Pensia medie a unui magistrat a fost în 2025 echivalentul a 4.000 de euro net lunar. Suma brută se ridică undeva la 5.000 de euro, din care doar 630 euro reprezintă contributivitate, arată un document aflat pe masa CCR și venit de la Casa de Pensii. HotNews a intrat în posesia documentului care arată că pensia unui magistrat este de aproape 9 ori mai mare decât media tuturor celorlalte profesii din sistemul public: medici, profesori, polițiști sau funcționari.

Judecătorii CCR au amânat cu aproape o lună pronunțarea pe proiectul de lege care reduce pensiile magistraților, explicând că trebuie să analizeze atât documentele cerute de la Casa de Pensii, precum și raportul trimis cu o zi în urmă de la Înalta Curte a Liei Savonea, conform surselor HotNews din instituție.

În anul 2025, pensia medie a unui magistrat a fost de aproape 25.000 de lei lunar, sumă brută. Din această sumă, doar puțin peste 13% reprezintă contributivitate.

Restul, de aproape 87%, sunt bani suportați de la bugetul de stat, conform documentului trimis de Casa Națională de Pensii către CCR și consultat de HotNews.

Bazat doar pe contributivitate, pensia medie de pentru magistrați în 2025 a fost de 7.518 lei brut. Diferența de 21.692 de lei brut a fost acordată din bugetul de stat.

După plata CASS (10% pentru suma care depășește 3.000 de lei) și a impozitului, pensia medie a unui judecător rămâne de aproape 21.000 de lei, bani în mână.

Doar 42 de magistrați aveau pensie doar pe contributivitate

În total, anul trecut, 5.789 de magistrați primeau pensie specială, iar dintre aceștia 42 aveau pensie pe contributivitate.

În document este explicată și situația în care este acordată doar pensia pe bază de contributivitate. Asta se întâmplă în situația în care această pensie este mai mare decât cea de la bugetul de stat. Deci, în această situație sunt doar 42 de magistrați.

Cum a crescut pensia magistraților în ultimii cinci ani

Datele Casei Naționale de Pensii arată că în anul 2021 pensia medie de serviciu a unui magistrat era de 19.500 de lei brut, adică 16.300 de lei net. Apoi, aceasta a crescut, treptat, în fiecare an.

Cel mai mare salt a fost din anul 2023 în anul 2024, când pensia mediu de serviciu a crescut cu 3.500 de lei brut.

Media pensiilor speciale ale magistraților, în ultimii cinci ani:

2025: 24.842 de lei brut

2024: 24.444 de lei brut

2023: 20.982 de lei brut

2022: 20.081 de lei brut

2021: 19.499 de lei brut

Care e situația în sistemul public

În sistemul public, unde intră medicii, profesorii sau alți funcționari, pensia medie este de 9 ori mai mică decât cea a magistraților, în 2025. În urmă cu cinci ani, proporția era și mai mare.

Atunci, pensia medie a magistraților era de 12 ori mai mare decât cea a celor din sistemul public.

Media pensiilor din sistemul public, în ultimii cinci ani:

2025: 2.778 de lei brut

2024: 2.748 de lei brut

2023: 1.970 de lei brut

2022: 1.739 de lei brut

2021: 1.567 de lei brut

Care este suma plătită în ultimii 5 ani de la buget pentru pensiile magistraților

Suma totală a pensiilor speciale a fost, în 2025, de 1,7 miliarde de lei – iar cea mai mare parte, de aproape 86,69%, a fost plătită din bugetul de stat.

Procentul este însă cel mai scăzut din ultimii cinci ani, arată mai arată documentul de la Casa de Pensii care a ajuns pe masa CCR. În 2021, el depășea 93%.

Sumele plătite pentru pensiile magistraților în ultimii cinci ani: