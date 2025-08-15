De ce a ales Nicușor Dan să meargă mănăstire și nu la ceremoniile de Ziua Marinei. Explicațiile președintelui

Președintele Nicușor Dan a lipsit vineri, 15 august, de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. El a mers în schimb, de sărbătoarea Sf. Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal. Potrivit Digi 24, șeful statului a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

„E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții, am ales să vin aici”, a spus Nicușor Dan, potrivit imaginilor difuzate de Digi24.ro.

El a adăugat că a fost un moment „emoționant”. „În ultimii ani n-am mai ajuns și, copilărind aici, vă dați seama… și multă lume, pe care i-am simțit la fel ca atunci, emoționant”, a mai spus Nicușor Dan.

El a explicat și de ce nu a anunțat public unde merge de Sfânta Maria. „Nu am vrut să fac anunț, să vină colegii dumneavoastră cu presa după mine, dimpotrivă. Am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și inclusiv am stat la slujbă, care e ceva personal, intim”, a spus președintele.

Președintele Nicușor Dan a fost marele absent de la festivitățile organizate vineri la Constanța de Ziua Marinei Române. Mesajul președintelui cu ocazia acestor festivități a fost citit de șeful Cancelariei prezidențiale, Cristian Diaconescu.

„E într-o perioadă de concedii”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că președintele Nicușor Dan l-a informat că nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, însă ministrul a precizat că șeful statului „va fi alături de români în altă parte”.

„Domnul președinte m-a anunţat că nu o să vina la Zua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a spus ministrul Apărării.

Imagini difuzate de televiziuni au arătat că Nicușor Dan și-a petrecut prima parte a zilei de vineri la Brașov, la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Președintele a fost însoțit de soția sa, Mirabela, și cei doi copii ai lor. În imagini se observă cum Nicușor Dan stă alături de copiii săi și partenera sa de viață în mulțime, ascultând slujba.

Pe 15 august, creștinii ortodocși și catolici din întreaga lume prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în România și ca Sfânta Marie Mare. Sărbătoarea marchează trecerea Fecioarei Maria, mama Lui Iisus Hristos, din viața pământească în Împărăția Cerurilor, fiind una dintre cele mai vechi sărbători dedicate Sfintei Fecioare.