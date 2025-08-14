De ce are probleme compania chineză care la început de an era „vedeta” domeniului inteligenței artificiale

La final de ianuarie s-a scris și s-a vorbit mult despre DeepSeek, compania chineză de AI care a reușit dezvoltarea unui chatbot performant la costuri mult mai mici decât rivalii americani. Compania are însă acum probleme cu procesoarele și a amânat lansarea unui model ce trebuia să fie disponibil încă din primăvară.

DeepSeek a amânat lansarea noului său model denumit R2, din cauză că nu a reușit să îl antreneze folosindu-se de cipurile Huawei, scrie Financial Times.

Startup-ul chinez s-a confruntat cu probleme tehnice persistente în timpul procesului de antrenare a modelului R2 folosind procesoarele Ascend de la Huawei, așa că pentru unele procese s-au utilizat cipurile ultra-performante de la Nvidia.

Modelul DeepSeek R2 ar fi trebuit lansat în luna mai, iar dificultățile tehnice cu aceste procesoare au făcut ca această companie – ce era prezentată ca fiind revoluționară – să piardă teren în fața concurenței.

Huawei ar fi trimis o echipă de ingineri la birourile DeepSeek pentru a ajuta compania să folosească procesoarele sale în dezvoltarea modelului R2, au spus două surse care au explicat și că inginerii nu au reușit rezolvarea problemelor.

Dificultățile DeepSeek reprezintă o dovadă că procesoarele chinezești sunt în urmă față de cele americane atunci când este vorba despre sarcini critice, scrie FT. China încurajează producția de procesoare tot mai performante și autoritățile vor să fie folosite cele produse de companii locale precum Huawei și Cambricon.

Specialiști din industrie citați de FT au explicat faptul că cipurile chinezești au probleme de stabilitate, suferă de conectivitate mai greoaie cu alte procesoare, iar software-ul este inferior calitativ comparativ cu produsele Nvidia.

Despre DeepSeek s-a vorbit mult fiindcă punea sub semnul îndoielii strategia marilor companii tech privind dezvoltarea AI din moment ce ar fi reușit cu câteva milioane de dolari ceva pentru care companiile americane au investit sute de milioane. DeepSeek a fost și subiectul unui fals reportaj rusesc care susținea că aplicația chineză de AI s-ar fi bazat pe un cod secret sovietic.

Acțiunile Nvidia au scăzut la început de an cu 17% în câteva zile, compania pierzând sute de miliarde de dolari capitalizare. Au fost mulți și cei care au spus că nu au încredere în cifrele oferite de chinezi.

