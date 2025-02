DeepSeek, produs al ingineriei sovietice. Cum a ajuns o știre de senzație la televiziunile rusești

Un fals reportaj rusesc care susținea că aplicația chineză DeepSeek AI se baza pe un cod secret sovietic a fost difuzat de una dintre televiziunile de stat ale Rusiei, reflectând nostalgia din societatea rusă pentru o epocă pierdută a supremației tehnologice, scrie Reuters.

Site-ul rusesc de știri false Panorama, care se descrie ca o publicație de satiră și este transparent în privința conținutului său fictiv, a publicat un interviu inventat cu Liang Wenfeng, fondatorul DeepSeek, în care acesta lăuda programatorii sovietici.

Interviul fals susținea că codul-sursă utilizat de startup a fost creat în 1985 de o echipă condusă de omul de știință Viktor Glușkov, considerat creatorul primului computer personal sovietic, în anii 1960.

Glușkov a dezvoltat, de asemenea, o rețea de procesare a datelor destinată gestionării economiei planificate sovietice. Unii oameni de știință ruși susțin că această rețea avea unele caracteristici incipiente ale inteligenței artificiale.

Povestea falsă a devenit virală și a fost relatată de canalul național de televiziune de stat Rossia-1 ca și cum ar fi fost o știre autentică. De asemenea, a fost preluată de conturi influente de pe rețelele sociale.

Russia's top TV channel claimed the DeepSeek AI network is based on 'code developed by Soviet programmers' back in 1985—citing a satirical article as the source. It even said the Chinese plan to open a museum of Soviet achievements in Beijing. Next up: Lenin invented Wi-Fi. 📡😂 pic.twitter.com/FMqSyvSHFP