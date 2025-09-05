De ce îl consideră Kremlinul pe Donald Trump „cinic în sensul bun al cuvântului”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-un interviu publicat vineri că abordarea președintelui american Donald Trump în ceea ce privește negocierile, bazată pe încheierea de acorduri, este „destul de cinică”, dar într-un sens pozitiv, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat publicației ruse Argumenty i Fakty, reprezentantul Kremlinului a comparat poziția președintelui SUA cu cea a țărilor europene care, susține oficialul rus, fac tot posibilul pentru a împiedica o soluționare pașnică a războiului din Ucraina.

„Prin contrast, Trump este mult mai constructiv. El este, în sensul bun al cuvântului, destul de cinic. În termeni de «de ce să lupți dacă poți face comerț». Și bazat pe aceste interese ale Americii, face tot posibilul pentru a opri războaie”, a declarat Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin susține că Rusia ar prefera să soluționeze războiul din Ucraina pe cale diplomatică, mai degrabă decât militară.

„Și dacă Trump ne poate ajuta să punem la dispoziție aceste mijloace politice și diplomatice, atunci interesele noastre coincid aici, iar acest lucru poate și ar trebui să fie binevenit”, a adăugat Peskov.

În ultimele luni, liderul american a oscilat între declarații încrezătoare conform cărora Putin vrea să pună capăt războiului și critici dure la adresa omologului rus cu privire la bombardarea orașelor ucrainene.

Abordarea constantă a Moscovei a fost să-l flateze pe Trump și să-i laude eforturile de pace, acuzând în același timp guvernele europene că încearcă să arunce procesul în aer.

Donald Trump și Vladimir Putin au avut un summit în Alaska în urmă cu trei săptămâni, iar Peskov a spus că nu are nicio îndoială că o continuare ar putea fi organizată foarte rapid dacă președinții celor două state consideră necesar. Contacte de lucru au avut loc tot timpul, a mai afirmat el.

Președintele american a declarat joi că va discuta cu omologul său rus în viitorul apropiat.