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Actualitate

Cum umflă prețurile mari la energie profiturile companiilor de stat și alimentează bugetul

Claudia Pîrvoiu
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România are deja prețuri mari la energia electrică. Ultimele date ale oficiului statistic Eurostat, publicate în mai, arată că anul trecut România a avut cea mai mare scumpire a energiei electrice din UE și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare. 

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