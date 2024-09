De ce statul Pennsylvania, care găzduiește dezbaterea Trump-Harris din această noapte, va fi crucial pentru rezultatul final al alegerilor din SUA

Dezbaterea Trump-Harris are loc în Philadelphia. FOTO: Matt Rourke / AP / Profimedia

Donald Trump și Kamala Harris se întâlnesc în această noapte într-o confruntare televizată în Philadelphia, Pennsylvania, statul care ar putea decide numele viitorului președinte al SUA. Miza, cred analiștii, ar putea fi deosebit de ridicată pentru Harris în special. Motivul: niciun democrat nu a câștigat Casa Albă fără Pennsylvania din 1948, scriu Associated Press, New York Times și Financial Times.

Unul dintre statele cruciale pentru rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, totodată cel mai populat stat-cheie, Pennsylvania, a fost câștigat la ultimele două scrutine de candidatul care a fost ales președinte, de fiecare dată cu o diferență de doar câteva zeci de mii de voturi.

În 2016, alegătorii din Pennsylvania au întrerupt un șir de șase victorii democrate în stat, contribuind totodată la propulsarea lui Trump spre victorie. În 2020, ei au decis să îl susțină pe omul născut în acest stat, Joe Biden, în cursa împotriva lui Trump.

Sondajele din acest an sugerează că Pennsylvania va fi din nou important în noiembrie. Iar candidații știu foarte bine acest lucru și încearcă să le sugereze și localnicilor importanța votului lor – și să îi flateze cu această ocazie. „Se spune că „dacă câștigi Pennsylvania, vei câștiga totul”, a spus Trump mulțimii la Mohegan Arena din Wilkes-Barre, în august.

O înfrângere în Pennsylvania poate însemna foarte bine o înfrângere în cursa pentru Casa Albă, în condițiile în care orice candidat va întâmpina dificultăți în tentativa de a compensa voturile pierdute aici.

Dezbaterea Trump-Harris va avea loc la Philadelphia, la National Constitution Center și va fi moderată de David Muir și Linsey Davis de la televiziunea ABC News. Dezbaterea începe la 9 seara, ora locală – 4 dimineață miercuri, ora României.

O miză ridicată pentru Harris în special

O medie a sondajelor New York Times a arătat că cei doi sunt umăr la umăr, în marja de eroare, cu un punct în plus pentru Harris.

Un sondaj CNN din Pennsylvania publicat săptămâna trecută a arătat că cei doi candidați sunt la egalitate, fiecare având sprijinul a 47% dintre alegătorii probabili. O medie Financial Times a sondajelor la nivel de stat din Pennsylvania arată, de asemenea, că Harris și Trump sunt la egalitate statistică, Harris având un avantaj de doar 0,4 puncte.

Trump și Harris au fost vizitatori frecvenți ai Pennsylvaniei în ultimele zile, iar fostul președinte republican se afla în comitatul Butler pe 14 iulie, la un miting, când a fost ținta unei tentative de asasinat.

Ambele campanii au cheltuit mai mult pe publicitate în Pennsylvania decât în orice alt stat, conform analizei Financial Times a datelor AdImpact, campania lui Harris și grupurile aliate cheltuind până în prezent aproape 146 de milioane de dolari, iar echipa lui Trump aproape 132 de milioane de dolari.

„Calea către 270 (de electori) pentru oricare dintre candidați poate trece prin Pennsylvania”, a explicat pentru Financial Times Kristen Coopie, profesoară de științe politice la Universitatea Duquesne din Pittsburgh, referindu-se la numărul de voturi necesare din Colegiul Electoral pentru câștigarea alegerilor.

„Cei doi candidați știu că statul este important. Știu că într-un singur stat există o largă reprezentare a cetățenilor…că sunt destul de reprezentativi pentru întreaga țară”, a adăugat aceasta, potrivit Financial Times.

Pot democrații să repete succesul lui Biden?

Republicanii încearcă să atenueze lipsa de popularitate a lui Trump în suburbiile tot mai populate și din ce în ce mai liberale din Pennsylvania, criticând modul în care administrația Biden a gestionat economia. Ei speră să contracareze avantajul masiv al democraților în ceea ce privește votul anticipat, încurajându-și de asemenea alegătorii să voteze prin corespondență.

De cealaltă parte, Harris încearcă să reunească baza electorală care l-a adus pe Biden la Casa Albă în 2020, inclusiv studenți, alegători de culoare și femei animate de protejarea dreptului la avort.

Pennsylvania, cel mai populat stat-cheie american. FOTO: Profimedia

Democrații spun, de asemenea, că va fi esențial pentru Harris să câștige mult în Philadelphia – cel mai mare oraș al statului, unde trăiesc mulți alegători de culoare – și în suburbiile sale, reducând în același timp marjele mari ale lui Trump în rândul alegătorilor albi din Pennsylvania rurală și din orașele mici.

În acest context, confruntarea de marți noapte găzduită de acest oraș s-ar putea dovedi importantă.

Philadelphia este un bastion democrat, aparent antipatizat de Trump. Republicanul a spus în 2020 că în oraș „se întâmplă lucruri rele”, o sugestie că democrații ar putea câștiga Pennsylvania doar trișând.

Biden a câștigat Pennsylvania în 2020 nu doar prin victorii importante în Philadelphia, ci și prin obținerea unor marje mai mari în suburbiile foarte populate din jurul Philadelphiei și a celuilalt oraș important – Pittsburgh. De asemenea, el a primit un impuls în nord-estul Pennsylvaniei, în comitatele din jurul orașului Scranton, unde a crescut.

Ed Rendell, un fost guvernator democrat cu două mandate care a fost extrem de popular în Philadelphia și în suburbiile sale, a explicat pentru Associated Press că Harris poate obține un rezultat mai bun decât Biden în suburbii.

„Există o mulțime de voturi de obținut, un democrat poate obține o marjă mai mare în acele comitate”, a spus Rendell, citat de Associated Press.

Brendan Boyle, un democrat din Pennsylvania, a spus de asemenea pentru New York Times că Harris, la fel ca Biden, va încerca să implice alegătorii din clasa muncitoare, lucru pe care ea și în special partenerul ei din cursă, guvernatorul Tim Walz din Minnesota, au început deja să îl facă.

Trump mizează pe economie

Lawrence Tabas, președintele Partidului Republican din Pennsylvania, a declarat că și Trump poate obține câștiguri acolo. Sondajele și acțiunile de informare ale Partidului Republican, a spus acesta, au arătat că efectul inflației asupra economiei este o prioritate pentru acești locuitori ai suburbiilor și că această problemă favorizează partidul.

Rendell a respins această afirmație, acuzând în schimb că Trump spune lucruri bizare care îi vor reduce votul independenților și chiar al republicanilor din suburbii. „A devenit atât de ciudat încât va pierde o mulțime de voturi”, a spus Rendell, reluând o temă de atac folosită cu entuziasm de democrați împotriva fostului președinte și a partenerului său de cursă, J.D. Vance.

Harris a susținut diverse măsuri de combatere a inflației, inclusiv plafonarea costului medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, sprijinirea familiilor în ceea ce privește îngrijirea copiilor, scăderea costului alimentelor și oferirea de stimulente pentru a încuraja cumpărarea unei locuințe. Însă mulți americani nu au fost convinși, sondajele arătând constant că alegătorii au mai multă încredere în Trump în ceea ce privește economia.

Economia relativ stagnantă a Pennsylvaniei este, de obicei, în urma economiei naționale, dar rata șomajului din iulie a fost cu aproape un punct procentual mai mică. Cu toate acestea, creșterea salariilor din sectorul privat al statului a rămas ușor în urma celei naționale de când Biden a preluat funcția în 2021, potrivit datelor federale.

Democrații speră totuși că entuziasmul observat în rândul alegătorilor de când Biden a fost înlocuit de Harris, se va menține până în ziua alegerilor din noiembrie.

Democrații au spus că speră ca Harris să se descurce mai bine în rândul femeilor și al alegătorilor de culoare, fiind ea însăși prima femeie candidată la prezidențiale de culoare. Strategul democrat a declarat că este mai optimist cu privire la șansele lui Harris de a câștiga Pennsylvania decât a fost cu Biden în cursă.

„Cred că acum suntem favoriți”, a spus Rendell.

Unii comentatori au insistat că votul din Pennsylvania va fi decis în cele din urmă de alegătorii cu venituri medii și aflați undeva la centrul spectrului ideologic, scrie Financial Times.

„Este important să vorbim despre locurile de muncă din construcții, despre muncitori”, a subliniat Michael LaRosa, un fost oficial al administrației Biden, originar din Pennsylvania.

„Dar democrații tind să eșueze prin pierderea oamenilor de la mijloc, a oamenilor care nu lucrează în construcții și nu au locuri de muncă cu guler albastru, care nu sunt bogați și care reprezintă marea majoritate a suburbiilor din Philadelphia, Pittsburgh și Scranton și Reading. Este foarte important să vorbiți și cu (ei)”, a spus acesta.

Importanța dezbaterii

Un sondaj național Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research efectuat în iulie a arătat că aproximativ 8 din 10 democrați au declarat că ar fi mulțumiți de Harris în calitate de candidată a partidului, comparativ cu 4 din 10 democrați care declaraseră în martie că ar fi mulțumiți de Biden.

Există prin urmare un oarecare optimism în rândul democraților din Pennsylvania, chiar și în comitatele cu orientare republicană, inclusiv o serie de comitate mai albe și mai puțin bogate de lângă Pittsburgh și Scranton, care odinioară votau constant pentru democrați.

Dar republicanii au și motive să fie optimiști.

În cel de-al doilea stat producător de gaze din țară, chiar și democrații recunosc că sprijinul anterior al lui Harris pentru interzicerea fracturării hidraulice în campania sa din 2020 s-ar putea dovedi costisitor. Ea a semnalat o schimbare de poziție și a declarat că SUA își pot atinge obiectivele în materie de energie curată fără o interdicție, deși Trump insistă că ea va schimba din nou cursul.

Unele lucruri se pot schimba încă. Intrarea târzie a lui Harris în cursă ar putea însemna că mulți alegători încă o cunosc, a declarat Kathleen Hall Jamieson, profesoară de comunicare la Universitatea din Pennsylvania, care studiază dezbaterile prezidențiale.

Mai mulți alegători decât de obicei s-ar putea să nu fie încă hotărâți, chiar dacă votul se apropie, a spus Jamieson, astfel încât această dezbatere ar putea face diferența.