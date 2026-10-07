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Vladimir Soloviov, Foto: Willvest News / Profimedia Images
Actualitate

„De data asta nu mai defilăm prin Berlin”. Propagandistul lui Putin amenință Germania cu „praful radioactiv” și-l insultă pe Merz

Cristina Stoian
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„Hei, Merz. Cine naiba ești tu să ceri ceva de la cineva?”, a declarat Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut prezentator TV din Rusia și propagandistul favorit al Kremlinului.

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