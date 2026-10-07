„De data asta nu mai defilăm prin Berlin”. Propagandistul lui Putin amenință Germania cu „praful radioactiv” și-l insultă pe Merz

„Hei, Merz. Cine naiba ești tu să ceri ceva de la cineva?”, a declarat Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut prezentator TV din Rusia și propagandistul favorit al Kremlinului.

Reacția lui Soloviov a venit după ce cancelarul german Friedrich Merz, aflat la Kiev la finalul săptămânii trecute, i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. „Domnule Putin, opriți acest război lipsit de sens. Suntem pregătiți să discutăm despre încheierea războiului, dar aceste atacuri barbare asupra Ucrainei trebuie să înceteze”, a spus Merz.

În direct la emisiunea pe care o realizează la postul public de televiziune Rossia 1, propagandistul rus l-a numit pe cancelarul german „un gunoi”, apoi a continuat cu o serie de amenințări, potrivit Nexta.tv.

„Oare germanii simt cu adevărat un fel de plăcere fizică din asta la fiecare secol? Sunt masochiști? Le place pur și simplu să-i vadă pe ruși mărșăluind prin Berlin? V-am avertizat: de data asta nu vom mărșălui, pentru că praful radioactiv nu face bine cizmelor noastre”, a spus Vladimir Soloviov.

De asemenea, el a afirmat că Germania va avea „soarta Cartaginei”, o referire istorică la distrugerea totală și ștergerea completă de pe hartă a unui stat.

🚨 Putin’s top propagandist calls Merz a “piece of shit” and threatens Germany with a radioactive wasteland “Hey, Merz. Who the hell are you to demand anything from anyone?” Vladimir Solovyov erupted on Russian state television, reacting to the German chancellor’s call to halt the fighting and move toward negotiations. The insults quickly gave way to threats. “Do Germans really get some kind of physical pleasure out of this every century? Are they masochists? Do they just enjoy seeing Russians marching through Berlin? I warned you: this time we won’t be marching, because radioactive dust is bad for our boots,” Solovyov said. He then predicted that Germany would meet “the fate of Carthage” and threatened to leave the country a radioactive wasteland. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Nu este prima dată când Soloviov folosește un astfel de limbaj agresiv, televiziunea de stat de la Moscova fiind deseori o platformă pentru amenințări nucleare la adresa liderilor occidentali. În 2022, la o altă emisiune, el a cerut direct invadarea Germaniei: „Să dăm încă o dată jos praful de pe mormintele teutone!”.

Avertismentul serviciilor secrete germane

Germania riscă să fie implicată direct într-un conflict violent cu Rusia, pe măsură ce Moscova intensifică un „război din umbră” din ce în ce mai agresiv prin atacuri cibernetice și tentative de sabotaj împotriva democrațiilor europene, a avertizat luni șeful serviciului german de informații externe (BND), Martin Jäger.

El a mai explicat că liderii de la Moscova privesc Berlinul ca pe principalul obstacol în calea expansiunii ruse în Europa, motiv pentru care au transformat teritoriul german într-o țintă reală și prezentă a acțiunilor hibride.

Rusia a negat în repetate rânduri orice intenție de a ataca țările NATO.