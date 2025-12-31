De la clădiri la nave de război: Cum și-a pus Donald Trump numele peste tot în America

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o nouă clasă de nave de război puternic înarmate, care vor purta numele său. 22 decembrie 2025, Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

În calitate de om de afaceri din New York, Donald Trump și-a pus numele pe proprietăți imobiliare, terenuri de golf, vodcă, fripturi, apă îmbuteliată și chiar pe propria universitate. Ca președinte aflat la al doilea mandat, el îmbină brandul său personal cu instituții naționale și programe guvernamentale, o afirmare neobișnuită a puterii din partea unui președinte american aflat în funcție, scrie Reuters.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, președintele republican și-a pus numele unor clădiri importante din Washington, unei clase planificate de nave de război ale Marinei, unui program de vize pentru străini foarte bogați, unui site guvernamental pentru medicamente eliberate pe bază de rețetă și unor conturi federale de economii pentru copii.

Unii istorici văd în acest demers o încercare superficială de construire a unei moșteniri politice, care s-ar putea să nu reziste testului timpului. O reacție de respingere a început deja după redenumirea principalei săli de spectacole din Washington, numită după fostul președinte John Fitzgerald Kennedy, în „Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, mai multe producții fiind anulate în semn de protest.

„Nu cred că simpla denumire sau redenumire garantează că numele lui Trump va rămâne atașat acelor lucruri pentru eternitate”, a declarat pentru Reuters Austin Sarat, profesor de jurisprudență și științe politice la Amherst College, care a pus sub semnul întrebării menținerea numelui lui Trump în cazul în care Partidul Democrat va reveni la putere la Washington.

Elizabeth Huston, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că administrația nu se concentrează pe „branding inteligent, ci pe realizarea obiectivului președintelui Trump de a face America din nou măreață”.

„Acordurile privind prețurile medicamentelor, modernizările mult așteptate ale unor repere naționale, acordurile de pace durabile și conturile de creare a bunăstării pentru copii sunt inițiative istorice care nu ar fi fost posibile fără conducerea curajoasă a președintelui Trump”, a afirmat ea într-un comunicat transmis prin e-mail.

Centrul Trump-Kennedy

Primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă a fost marcat de ceea ce politologi americani numesc o ofensivă de tip „șoc și groază”, care a extins puterea prezidențială, a remodelat unele părți ale birocrației federale și ale economiei și a schimbat relațiile Americii cu restul lumii.

Însă una dintre cele mai izbitoare trăsături ale ultimelor 11 luni a fost legată de energia și atenția pe care Trump le-a acordat plasării numelui său pe clădiri și programe guvernamentale.

Mutările populiste ale lui Trump i-au alarmat pe democrați și pe activiștii din societatea civilă, care se tem că acestea creează impresia că Trump, și nu statul, este furnizorul serviciilor esențiale oferite de stat. Apărătorii săi spun că ceea ce face Trump nu este decât o continuare a deceniilor sale de activitate ca specialist abil în marketing.

Cea mai mare revoltă a apărut în decembrie, când numele său a fost adăugat Centrului Kennedy, denumit în 1964 după președintele democrat asasinat, printr-un act al Congresului, pentru a-i onora memoria.

Centrul a fost redenumit de consiliul său de administrație, majoritatea membrilor fiind numiți de Trump.

Centrul memorial Trump-Kennedy din Washington DC, FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Images

Trump are acum și un „Institut pentru pace” numit după el

Puțin mai sus pe râul Potomac care traversează capitala SUA se află Institutul American pentru Pace, un think tank finanțat de guvern. Acesta a fost înființat de Congres și este axat pe prevenirea conflictelor.

La 3 decembrie, Departamentul de Stat al SUA l-a redenumit „Donald J. Trump Institute of Peace”, pe baza afirmației lui Trump că ar fi pus capăt la opt războaie – o afirmație puternic contestată, având în vedere conflictele aflate încă în desfășurare în mai multe dintre acele zone. Numele lui Trump a fost adăugat deasupra intrării principale a clădirii și pe un zid din fața ei.

Washingtonul are numeroase clădiri și monumente care poartă numele unor președinți, dar acest lucru s-a întâmplat, în mod tradițional, mult după ce aceștia au părăsit funcția și a reprezentat de obicei un omagiu național, stabilit adesea prin Congres.

Julian Zelizer, istoric al președinției la Universitatea Princeton, afirmă că, deși președinții anteriori nu au fost timizi în a le reaminti alegătorilor că ei au fost responsabili pentru politici populare – inclusiv fonduri de stimulare sau programe de infrastructură – „asta este cu totul diferit de ceea ce vedem astăzi”.

„Este mult mai ușor să-ți pui numele pe o clădire sau pe o navă decât să adopți o legislație cu efecte de durată”, afirmă Zelizer. În ceea ce privește o moștenire politică durabilă, o astfel de mutare este însă „ foarte subțire”.

Institutul pentru Pace numit după Donald Trump la Washington, FOTO: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Nave de război din Clasa „Trump”

Trump a anunțat un plan pentru o nouă generație de nave de război ale Marinei SUA, pe care le-a numit cuirasate din Clasa „Trump”, el afirmând totodată că se va implica personal în realizarea designului lor.

Dacă numele lui Trump va apărea pe oricare dintre nave sau dacă „Trump-class” va deveni o denumire oficială a Marinei pentru noile cuirasate, o schimbare ulterioară a numelui ar reprezenta o premieră, afirmă Zelizer.

Anunțul lui Trump nu garantează însă că navele vor fi construite. Marina a anulat în trecut programe de construcție navală, iar navele din clasa Trump se află încă în faza de proiectare a unui proces care durează de obicei mulți ani.

Legea lui Trump privind reducerile de taxe și cheltuieli, adoptată în iulie, a creat un nou tip de conturi de economii cu avantaje fiscale pentru copii, care sunt numite acum pe site-ul IRS, fiscul american, „Trump Accounts”.

Întrucât aceste conturi au fost create printr-un act al Congresului, schimbarea denumirii lor va necesita probabil aprobarea Congresului.

În octombrie, Trezoreria SUA a prezentat proiecte preliminare pentru monede de 1 dolar cu imagini ale lui Trump, pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Declarației de independență a Americii față de Marea Britanie. Deocamdată nu a fost confirmat dacă moneda Trump va fi emisă anul viitor.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

Administrația Trump a lansat, de asemenea, „Trump Gold Card”, un nou program de vize pentru imigranți care le oferă investitorilor străini foarte bogați o cale accelerată către dreptul de a locui în SUA, precum și TrumpRx.gov, un site care va oferi prețuri reduse la medicamente eliberate pe bază de rețetă și care ar urma să fie lansat în 2026.

Chiar și planurile pentru noul avion de vânătoare al Forțelor Aeriene ale SUA, F-47 – deși nu poartă numele lui Trump – fac referire parțială la faptul că el este cel de-al 47-lea președinte din istoria SUA, au precizat Forțele Aeriene.

Trump a numit F-47 „un număr frumos”.