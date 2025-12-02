Unul dintre cei mai bogați oameni din lume anunță o donație de miliarde de dolari pentru „conturile Trump” destinate copiilor

Michael Dell (stânga) alături de Donald Trump și David Solomon, CEO-ul băncii Goldman Sachs, la o întâlnire organizată de Casa Albă în iunie 2025 pe tema investițiilor în SUA, FOTO: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia Images

Michael și Susan Dell au anunțat marți că vor dona 6,25 miliarde de dolari pentru finanțarea unor conturi de investiții destinate pentru aproximativ 25 de milioane de copii americani, relatează CNBC.

Invest America, un grup nonprofit partener cu familia Dell, a declarat că donația cuplului va fi cea mai mare sumă alocată vreodată copiilor din Statele Unite.

„Programul este conceput pentru a-i ajuta pe părinți să se simtă sprijiniți încă de la început și pentru a-i încuraja să continue să economisească pe măsură ce copiii lor cresc”, a declarat pentru CNBC Michael Dell, fondator și director general al Dell Technologies. „Știm că, atunci când copiii au astfel de conturi, sunt mult mai predispuși să termine liceul, facultatea, să își cumpere o locuință, să își deschidă o afacere și mai puțin predispuși să ajungă în închisoare”, a subliniat el într-un interviu pentru televiziunea financiară.

Potrivit agenției Bloomberg, averea lui Michael Dell se ridică în prezent la 148 de miliarde de dolari, el fiind a 11-a cea mai bogată persoană din lume.

Ce sunt „conturile Trump”

Angajamentul familiei Dell merge mână în mână cu un nou program federal care le permite părinților să deschidă conturi de investiții cu avantaje fiscale pentru copiii sub 18 ani.

În cadrul programului federal, cetățenii americani născuți între ianuarie 2025 și decembrie 2028 vor primi un grant federal de 1.000 de dolari pentru a iniția aceste așa-zise „conturi Trump”. Părinții vor putea deschide și alimenta aceste conturi începând cu 4 iulie 2026, urmând ca Fiscul american să emită instrucțiunile necesare.

Familia Dell s-a angajat să contribuie cu 250 de dolari în conturile Trump ale copiilor de 10 ani sau mai mici, născuți înainte de 1 ianuarie 2025. Potrivit Invest America, fondurile promise vor acoperi 25 de milioane de copii de 10 ani și mai mici din gospodării cu un venit median de cel mult 150.000 de dolari.

„Vrem să îi ajutăm pe copiii care nu au fost incluși în programul guvernamental”, a spus Dell.

Michael și Susan Dell, în noiembrie 2025, FOTO: Frank Franklin II / AP / Profimedia Images

Ce a spus miliardarul care a fondat faimoasa companie Dell

Dell a declarat că a devenit interesat de ideea de a finanța conturi de investiții pentru copii după ce a auzit despre concept de la managerul de fonduri speculative Brad Gerstner în jurul anului 2021. Gerstner, director general al Altimeter Capital, a fondat ulterior Invest America, care a militat pentru includerea programului în „One Big Beautiful Bill Act”, legea bugetară propusă de administrația președintelui Donald Trump și aprobată de Congres vara aceasta.

Conturile Trump pot fi folosite doar pentru investiții în fonduri diversificate, cu costuri reduse, care urmăresc un indice de pe bursa americană. Gerstner a afirmat că aceste conturi și granturile aferente le oferă copiilor americani șansa de a beneficia de creșterea pieței bursiere americane încă de la o vârstă fragedă.

Gerstner a spus că va fi nevoie de mai mult decât cei 250 de dolari de la familia Dell sau cei 1.000 de dolari oferiți de guvern pentru ca aceste conturi să se acumuleze într-o sumă substanțială. Totuși, el a adăugat că banii inițiali îi încurajează pe părinți să contribuie și ei cu fonduri proprii.

Părinții trebuie doar să deschidă un cont Trump pentru a primi automat un grant din partea Fundației Michael & Susan Dell.

„Ar fi fost nepractic, sau chiar imposibil, să ajungem la atât de mulți copii în acest fel fără un astfel de program”, a spus Michael Dell.