De la Tokyo la Romanian Fashion Week: Povestea designerilor români prezenți la TRANOÏ, cel mai exclusivist eveniment de modă din lume. O echipă de buyeri internaționali a venit la Iași pentru a descoperi noi designeri emergenți de valoare

Designerii români care au cucerit publicul internațional la TRANOÏ Tokyo 2025, cel mai prestigios târg de modă din lume, își prezintă colecțiile și acasă, la Romanian Fashion Week , parte integrantă a Romanian Creative Week , cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. Organizat sub umbrela TRANOÏ, cu ediții consacrate la Paris și la Tokyo, evenimentul, desfășurat în martie 2025, a adus în fața buyerilor internaționali, a presei de specialitate și a profesioniștilor din industrie o selecție riguroasă de designeri din întreaga lume, care se remarcă prin viziune artistică, inovație și calitate.

O parte dintre designerii români selectați de organizatorii TRANOÏ Tokyo pentru prestigiosul eveniment din Japonia sunt prezenți și la Iași, în cadrul Romanian Fashion Week. Duminică, 25 mai, de la ora 20:30, Grădinile Palas devin scena finală a ediției din acest an, găzduind prezentarea colecțiilor designerilor consacrați, în cadrul secțiunii Romanian Designers , curatoriată de Ovidiu Buta. Pe podium vor urca: Axente, Bol Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Cristina Lazăr, Lenca, Lunar Laboratories, Raluc, Scapadona, Irina Schrotter și Andrea Tincu.

„Odată cu sărbătorirea a 25 de ani de prezență a Romanian Fashion Week, a treia seară este dedicată designerilor români care au construit branduri și afaceri solide. O parte dintre designerii care prezintă duminică seară au participat și la TRANOÏ Tokyo. Dat fiind succesul designerilor români la Tokyo, TRANOÏ a decis să trimită o echipă de zece buyeri internaționali în România, la Iași, pentru a descoperi și alte talente”, a declarat Ovidiu Buta, curatorul secțiunii Romanian Designers.

„În domeniul nostru, a ajunge să îți prezinți colecțiile la TRANOÏ este la fel de important ca a participa la oricare mare Fashion Week din lume. Companiile românești pe care le ducem acolo sunt creative, mature și responsabile, fapt ce le facilitează succesul pe piețe internaționale foarte pretențioase, precum Paris, Tokyo, Milano, New York. Programul de Promovare a Exporturilor, desfășurat de Guvernul României, este singurul parteneriat public-privat despre care eu știu să funcționeze aproape neîntrerupt din 2007 până acum, fiind una dintre puținele facilități oferite antreprenorilor români în vederea internaționalizării lor. Acest program a fost cel care a diminuat balanța negativă a economiei românești, ba chiar, în domeniul serviciilor, a întors-o în favoarea României. Noi, în industriile creative, exportăm produse, dar în principal exportăm servicii”, a declarat Mihai Lupu,directorul FEPIC.

Printre designerii care au participat la TRANOÏ Tokyo, organizat de Future in Textiles, membru fondator al Federației Patronatelor Industriilor Creative (FEPIC), împreună cu Guvernul României, prin Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, și care vor fi prezenți duminică seară la Romanian Fashion Week se numără Ioana Ciolacu, Bol Fashion Of Nature by Oana Lupaș și Scapadona, fondat de Andreea Ivan. „A fost pentru a doua oară când am ajuns cu colecția la Tokyo și, prin comparație, pot spune că Tranoï a fost net superior. Organizarea a fost impecabilă, iar noi, designerii europeni, am avut un loc central. Am fost percepuți ca exotici, veniți dintr-o altă cultură, ceea ce a stârnit un interes autentic din partea buyerilor locali”, a explicat designerul Ioana Ciolacu, una dintre cele mai sonore prezențe ale modei românești contemporane, despre experiența din Japonia.

Designerul mai subliniază că piața japoneză are o logică aparte: „Este un spațiu care se clădește în timp și durabil. Relațiile se dezvoltă cu timiditate, dar cu foarte multă decență și sinceritate. Cuvântul-cheie pentru mine a fost adaptabilitate. Ca brand, trebuie să înțelegi că acolo vin oameni cu un alt fel de sensibilitate estetică și că totul se construiește diferit față de piețele occidentale.”

La Iași, Ioana Ciolacu prezintă o colecție contemporană, cu accente pronunțate pe detaliile realizate manual: „Colecția este tailor-made, dar vine cu o încărcătură nouă de semnificație la nivel de detaliu. Am avut ocazia să petrec mai mult timp dezvoltând zona de manualitate. Firul comun vizual este construit în jurul ideii de șnur și de dungă – o estetică simplă, dar puternică”.

Oana Lupaș, fondatoarea Bol Fashion Of Nature, a descris participarea la TRANOÏ Tokyo drept „foarte interesantă din perspectiva culturii”: „A fost o primă experiență pe care vrem să o repetăm. Este o piață foarte intrigantă, iar noi, ca designeri, avem nevoie de timp pentru a înțelege cultura estetică și povestea hainelor de acolo”. La Romanian Fashion Week, brandul Bol Fashion Of Nature prezintă o colecție în care broderia este elementul principal, o continuare a poveștii începute la Tokyo, cu materiale naturale și culori pastelate.

Andreea Ivan, fondatoarea Scapadona, a subliniat, de asemenea, importanța celor două evenimente atât pentru brandul său, cât și pentru industria modei din România. Despre Romanian Fashion Week, aceasta spune că „este, în fiecare an, o gură de aer proaspăt pentru noi, designerii”: „Este o provocare să ne depășim limitele și să aducem un plus de creativitate. În colecția mea, am vrut să aduc un pic de pozitiv și optimism în contextul geopolitic actual, cu piese fluide și jocuri de libertate”.

Nu în ultimul rând, printre brandurile invitate la Tokyo s-a numărat și Irina Schrotter. Duminică seară, brandul va prezenta pe podiumul Romanian Fashion Week colecția „La Dolce Resistenza”, o explorare a rezistenței feminine prin eleganță și rafinament. „Prin această colecție am încercat să dăm un răspuns- îmbrățișând filosofia italiană la dolce vita — nu ca pe o nostalgie, ci ca pe un manifest. Bucuria unei mese împreună, scânteia unui dans sub luminile orașului, eleganța unei jachete vechi moștenite -nu sunt detalii frivole. Ele sunt baza umanității, culturii și a speranței. Este moda ca celebrare. Moda ca formă de rezistență. Moda ca reamintire că, chiar și atunci când sistemele se destramă iar titlurile de la știri sunt tot mai întunecate, noi suntem încă aici — și încă dansăm. La Dolce Resistenza este despre romantism, visare și rebeliune — pentru cei care cred că frumusețea este un drept, nu un lux. Este un omagiu adus moștenirii artistice a Italiei și o oglindă a luptelor noastre moderne, care ne amintește că actul de a trăi pe deplin — cu stil, cu grație, cu îndrăzneală — este cea mai puternică formă de protest”, a declarat Ella Lazar, designerul brandului irina schrotter.

În primele două zile ale Romanian Fashion Week, prezentările de modă au avut loc în Grădinile Palas și în locații simbol din Iași, precum Sala Pașilor Pierduți și Palatul Culturii. Evenimentul, susținut de Pepsi, glo, Iulius, Banca Transilvania, Stella Artois, Zano, Mionetto, Printco și PromoTOP, reunește peste 100 de designeri și 150 de modele pe cel mai mare catwalk din țară, amplasat în Grădinile Palas, cu o lungime de aproximativ 60 de metri și ecrane LED de 100 mp.

Romanian Fashion Week 2025 a inclus, în acest an, două direcții importante pentru formarea tinerilor, curatoriate de Ioana Ciolacu și Lucian Broscățean: RFW New Wave , dedicat designerilor emergenți, și RFW Academia , concepută pentru studenții, masteranzii și doctoranzii invitați de la șase instituții de învățământ superior. Machiajul este realizat de echipa Lancôme, coordonată de Alexandru Abagiu (NMA), iar hairstylingul este asigurat de echipa Philips, coordonată de ambasadorul Sorin Stratulat.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneriat media