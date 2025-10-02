De teama Rusiei, lituanienii au început să amenajeze adăposturi antiaeriene. Mai bine de jumătate din populație are loc în buncăre

Recentele intruziuni de drone în Lituania şi pe teritoriul unor ţări vecine au suscitat temeri în legătură cu un atac rus la scară mare, incitând acest stat baltic să încurajeze construcţia de adăposturi anti-bombardamente, informează joi AFP. Nu toată lumea a răspuns la acest apel, însă Vidas Magnavicius a acceptat să ghideze o echipă a AFP în subsolul unui imobil rezidenţial din Vilnius, pe care locatarii sunt pe cale să îl amenajeze în buncăr.

„Oamenii doreau să se simtă în siguranţă, să ştie că se pot proteja în caz de bombardamente şi de război, măcar câteva zile”, explică acest administrator de bloc. „Am convenit că trebuie să ne pregătim”, a insistat el, amintind de o adunare cu vecinii, menită să stabilească un plan de acţiune, la scurt timp după ce Rusia şi-a declanşat în februarie 2022 invazia împotriva Ucrainei.

Lituania, o fostă republică sovietică devenită membră a Uniunii Europene şi NATO, şi cu o populaţie de 2,9 milioane de locuitori, dintre care o minoritate rusofonă, urmăreşte cu îngrijorare conflictul din Ucraina şi se teme că ar putea deveni următoarea ţintă.

Autorităţile îndeamnă consiliile municipale şi comunităţile locale să accelereze construcţia de adăposturi antiaeriene. „În prezent, există 6.453 de adăposturi (antiaeriene) în Lituania ce pot găzdui circa 1,5 milioane de persoane, adică 54% din populaţia ţării”, a declarat guvernul lituanian în iunie.

Finlanda și Elveția, modele pentru guvernul de la Vilnius

Puţin peste jumătate dintre municipalităţi se confruntă cu o lipsă de spaţiu în adăposturile antiaeriene, iar criticii afirmă că multe dintre aceste adăposturi există doar pe hârtie, puţine fiind cu adevărat pregătite pentru situaţii de criză. „Atât timp cât nu sunt drone care să zboare deasupra capului nostru, nimeni nu se interesează de acest lucru”, şi-a exprimat regretul Donatas Gurevicius, reprezentant al pompierilor şi echipelor de salvare din Lituania.

De asemenea, responsabilii caută în continuare cum să abordeze această problemă, de a se pregăti pentru ceva inimaginabil – un război -, fără a polariza societatea şi fără a fi acuzaţi de atitudine belicoasă.

Municipalitatea Vilniusului a declarat că intenţionează să modernizeze 32 de adăposturi antiaeriene în oraş, estimând că ele trebuie să fie gata să servească în primele 12 ore după o urgenţă.

Ministerul de Interne lituanian a lansat anul trecut un program de apărare civilă, oferind zeci de milioane de euro municipalităţilor pentru modernizarea adăposturilor lor. Guvernul ar dori ca proprietarii de imobile să-şi amenajeze propriile adăposturi sau să pregătească o cameră securizată, ţinând cont de ce s-a practicat în Ucraina, cum este de exemplu faptul de a avea cel puţin doi pereţi între o astfel de cameră şi exterior.

„Noile imobile de locuinţe şi marile clădiri publice din Lituania trebuie acum să fie echipate cu adăposturi anti-bombardamente, o practică pe care ţări mai bine pregătite în materie de apărare civilă, precum Finlanda şi Elveţia, o aplică de decenii”, subliniază Gurevicius.

Magnavicius şi vecinii săi au investit mai multe mii de euro pentru a-şi debarasa subsolul, a instala acolo toalete şi a îmbunătăţi instalaţiile electrice.

Autorităţile şi locuitorii Lituaniei au manifestat un interes reînnoit pentru adăposturi antiaeriene după ce două drone de tip Gerbera utilizate de Rusia au pătruns în Lituania dinspre Belarus în iulie, fără a face răniţi sau a provoca distrugeri. Oraşul Vilnius a aprobat anul acesta un plan de evacuare în caz de război. Locuitorii vulnerabili vor fi evacuaţi, în timp ce cei capabili să lupte vor ajuta armata.

Ministerul de Interne lituanian a publicat o hartă interactivă a adăposturilor şi centrelor de evacuare, şi a modernizat un site care explică cum poţi supravieţui cel puţin 72 de ore în caz de criză. „Site-ul există din 2015, însă el nu era foarte popular. Acum, interesul pentru proiect este în creştere”, declară Loreta Naraskeviciene, de la departamentul responsabil de platformă.